Ministeri Satonen lakkolain voimaantulosta: “No en ota siihen päivämäärään nyt tällä hetkellä kantaa”

Työministeri Arto Satonen (kok.) piti hyvänä SAK:n hallituksen päätöstä pidättäytyä tällä haavaa uusien poliittisten lakkojen julistamisesta. Kun lakot eivät ole päällä, hallitus ja SAK voivat jatkaa keskusteluja paikallisesta sopimisesta, jonka SAK on asettanut vientimallineuvottelujen jatkamisen ehdoksi. Simo Alastalo Demokraatti

– Se mahdollistaa, että keskustelut jatkuvat ja on sinänsä hyvä signaali, Satonen sanoi eduskunnassa torstaina.

Satosen mukaan keskusteluja paikallisesta sopimisesta on jatkettu. Haussa on malli, joka on siedettävä paitsi SAK:lle myös Suomen Yrittäjille. Satonen oli tuttuun tapaan haluton arvioimaan sitä, missä keskusteluissa mennään.

– Toivon myös, että mahdollisimman pian päästäisiin siihen vaiheeseen, että voitaisiin käynnistää keskustelu Suomen työmarkkinamallista.

– Uskon, että se on mahdollista. Varsinkin, kun paikallinen sopiminen on jo varsin pitkällä. Lausuntokierros on päättynyt ja nyt on aika tehdä sen suhteen ratkaisuja.

SATONEN kommentoi lyhyesti myös perjantaina valmistuvaa työrauhalain mietintöä ja siihen liittynyttä keskustelua lain voimaantulopäivästä.

– Tällä hetkellä se asia on jo erittäin pitkällä valiokunnassa ja se (voimaantulopäivä) on heidän käsissään. Lisää aiheesta Työrauhamietinnön valmistuminen siirtyy perjantaille – voimaantulo jäämässä avoimeksi

Satoselle huomautettiin, että voimaantulopäivästä päättää valtioneuvosto sen jälkeen, kun eduskunta on työrauhalain hyväksynyt. Häneltä myös kysyttiin milloin lain pitäisi tulla voimaan.

– No en ota siihen päivämäärään nyt tällä hetkellä kantaa mutta tärkeää on tietysti, että asia etenee reipasta vauhtia ja näyttää nyt etenevän.

Muun muassa oikeutta poliittisiin työtaisteluihin rajaava työrauhalaki ei tule voimaan vappuna.

– Vappu on poissuljettu, kuten pääministeri sanoi.