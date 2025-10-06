Politiikka
Ministeri Suomen luonnonvarakulutuksesta: Kyse on sekä rakenteista että yksilön valinnoista
Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) sanoo, ettei ole ehtinyt lukea vielä yksityiskohtia Euroopan ympäristökeskuksen raportista, jonka mukaan luonnonvarojen kulutus henkeä kohden on Suomessa Euroopan suurinta.
- Mutta jos kerran olemme kyseenalaisella piikkipaikalla tässä, on kysymys varmastikin paitsi teollisuuden rakenteesta myös yksityishenkilöiden kulutuskäyttäytymisestä. Molemmissa on tekemistä sen eteen, että entistä vahvemmin saataisiin materiaalia kiertoon. Sitä voi myös kulutuskäyttäytymisellä ohjata tai miettiä itse, miten voi vaikuttaa, Multala kommentoi STT:lle.
Multalan mukaan esimerkiksi jätelainsäädäntö aiotaan hallitusohjelman mukaisesti uudistaa kohti kiertotalouslainsäädäntöä. Lisäksi valmistelussa on jäteverolain sovellusalan laajentaminen siten, että entistä enemmän materiaaleja pystyttäisiin ohjaamaan kiertoon.
UUTENA asiana ympäristöministeriössä tehdään Multalan mukaan työtä sen eteen, että Suomessa saadaan käyntiin luonnonarvomarkkinat. Tarkoitus on luoda taloudelliset kannustimet luonnonsuojelulle ja ennallistamiselle.
- Kysymys on käytännössä siitä, että määritellään luonnontilan parantamiselle tai luonnonarvoille jokin rahallinen arvo, jolla yritykset ja miksei yksityishenkilötkin voivat osallistua luonnontilan parantamistyöhön. Se on yksi uusi tapa, jolla voidaan saada lisärahoitusta luontotyöhön. Halukkuutta esimerkiksi yrityskentässä on paljon.
