Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

6.10.2025 13:27 ・ Päivitetty: 6.10.2025 13:27

Ministeri Suomen luonnonvarakulutuksesta: Kyse on sekä rakenteista että yksilön valinnoista

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Sari Multala eduskunnan täysistunnossa Helsingissä viime huhtikuussa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) sanoo, ettei ole ehtinyt lukea vielä yksityiskohtia Euroopan ympäristökeskuksen raportista, jonka mukaan luonnonvarojen kulutus henkeä kohden on Suomessa Euroopan suurinta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Mutta jos kerran olemme kyseenalaisella piikkipaikalla tässä, on kysymys varmastikin paitsi teollisuuden rakenteesta myös yksityishenkilöiden kulutuskäyttäytymisestä. Molemmissa on tekemistä sen eteen, että entistä vahvemmin saataisiin materiaalia kiertoon. Sitä voi myös kulutuskäyttäytymisellä ohjata tai miettiä itse, miten voi vaikuttaa, Multala kommentoi STT:lle.

Multalan mukaan esimerkiksi jätelainsäädäntö aiotaan hallitusohjelman mukaisesti uudistaa kohti kiertotalouslainsäädäntöä. Lisäksi valmistelussa on jäteverolain sovellusalan laajentaminen siten, että entistä enemmän materiaaleja pystyttäisiin ohjaamaan kiertoon.

UUTENA asiana ympäristöministeriössä tehdään Multalan mukaan työtä sen eteen, että Suomessa saadaan käyntiin luonnonarvomarkkinat. Tarkoitus on luoda taloudelliset kannustimet luonnonsuojelulle ja ennallistamiselle.

-  Kysymys on käytännössä siitä, että määritellään luonnontilan parantamiselle tai luonnonarvoille jokin rahallinen arvo, jolla yritykset ja miksei yksityishenkilötkin voivat osallistua luonnontilan parantamistyöhön. Se on yksi uusi tapa, jolla voidaan saada lisärahoitusta luontotyöhön. Halukkuutta esimerkiksi yrityskentässä on paljon.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

6.10.2025 05:56

Suomi on Euroopan suurin luonnonvarojen kuluttaja

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Eeva Lennon

Ulkomaat
4.10.2025
Eeva Lennonin analyysi: Labour kovensi puheitaan gallupsyöksyn takia – mutta riittääkö se?
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
3.10.2025
Janne Riiheläinen: Venäjä kokeilee meihin nyt pelon ja uhan lisäämistä
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
3.10.2025
Arvio: Juha Itkosen romaanin hyvistä aineksista tulee valkokankaalla Vaahtera-siirappia
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU