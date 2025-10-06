Ministeri Suomen luonnonvarakulutuksesta: Kyse on sekä rakenteista että yksilön valinnoista

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) sanoo, ettei ole ehtinyt lukea vielä yksityiskohtia Euroopan ympäristökeskuksen raportista, jonka mukaan luonnonvarojen kulutus henkeä kohden on Suomessa Euroopan suurinta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Mutta jos kerran olemme kyseenalaisella piikkipaikalla tässä, on kysymys varmastikin paitsi teollisuuden rakenteesta myös yksityishenkilöiden kulutuskäyttäytymisestä. Molemmissa on tekemistä sen eteen, että entistä vahvemmin saataisiin materiaalia kiertoon. Sitä voi myös kulutuskäyttäytymisellä ohjata tai miettiä itse, miten voi vaikuttaa, Multala kommentoi STT:lle.

Multalan mukaan esimerkiksi jätelainsäädäntö aiotaan hallitusohjelman mukaisesti uudistaa kohti kiertotalouslainsäädäntöä. Lisäksi valmistelussa on jäteverolain sovellusalan laajentaminen siten, että entistä enemmän materiaaleja pystyttäisiin ohjaamaan kiertoon.

UUTENA asiana ympäristöministeriössä tehdään Multalan mukaan työtä sen eteen, että Suomessa saadaan käyntiin luonnonarvomarkkinat. Tarkoitus on luoda taloudelliset kannustimet luonnonsuojelulle ja ennallistamiselle.