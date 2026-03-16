”Ministerin sanat ovat kylmääviä ja julmia” – Kansanedustaja hermostui Rydmanille

Kansanedustaja Bella Forsgrén (vihr.) tuomitsee sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) puheet sote-järjestöjen lisäleikkauksista. Demokraatti

Rydman puhui lauantaina Ylen Ykkösaamussa ”kalliista järjestörälssistä”, joka saa hyvien asioiden nimissä merkittävää valtionapua ja maksaa korkeita palkkoja entisille poliitikoille. Rydmanin mukaan järjestökentällä riittää edelleen ”rönsyjä karsittavaksi”.

Forsgrén toteaa tiedotteessaan, että hallitus ei järjestöiltä leikatessaan leikkaa tehottomuutta, vaan siirtää kustannukset kalliimpiin palveluihin ja näin nostaa kustannuksia.

Rydmanin tehokkuuspuhe ei Forsgrénin mukaan kestä faktatarkastelua.

FORSGRÉN perustelee näkemystään muun muassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n tuloksellisuusarvioinneilla, joissa alle prosentti hankkeista sai heikon arvosanan. Suomen sosiaali ja terveys ry:n SOSTE:n arvion mukaan jokainen sote-järjestöihin sijoitettu euro puolestaan säästää julkisen sektorin kustannuksia välittömästi yli 1,4 euroa.

Kun järjestötuet leikataan, ennaltaehkäisevä työ katoaa, ja sen seurauksena samat ihmiset päätyvät Forsgrénin mukaan kalliimpaan erikoissairaanhoitoon, lastensuojeluun tai kriisipalveluihin.

– Hallitus väittää tekevänsä säästöjä, mutta todellisuudessa se vain siirtää laskun myöhemmälle. Kun järjestö ei enää tavoita kriisiperhettä, lasta tai yksinäistä vanhusta ajoissa, kustannukset kertaantuvat raskaammissa palveluissa. Tämä ei ole vastuullista talouspolitiikkaa eikä inhimillisesti kestävää, Forsgrén sanoo tiedotteessaan.

HALLITUKSEN tähän astiset leikkaukset sote-järjestöiltä ovat jo 140 miljoonaa euroa. Ne kohdistuvat muun muassa lapsiperheiden, vammaisten ja äkillisiä kriisejä kokeneiden järjestöihin.

Forsgrén huomauttaa, että samaan aikaan Rydman uhkaa jatkaa järjestöjen avustusten tarkastelua ”tiheällä täikammalla”, vedoten tehottomuuteen, jota ministeriön oman rahoittajan arvioinnit eivät tue.

Forsgrén pitää ministerin sanavalintoja törkeinä. Järjestöissä tehdään hänen mukaansa elintärkeää, ihmishenkiä pelastavaa työtä, ja tämän alentaminen ”suojatyöpaikoiksi” on loukkaavaa paitsi alan ammattilaisille, myös avun piirissä oleville ihmisille. Sosiaali- ja terveysalasta vastaavan ministerin ei Forsgrénin mukaan tule koskaan käyttää tällaista kieltä omasta toimialastaan ja sillä työskentelevistä ammattilaisista.

– Järjestöissä työskentelee tuhansia ammattilaisia ja satoja tuhansia vapaaehtoisia, jotka kantavat vastuun siitä, että yhteiskuntamme toimii ja tukee apua tarvitsevia. Ilman heitä olisimme syvissä ongelmissa. Ministerin sanat ovat kylmääviä ja julmia.

VIHREÄT vaatii sote-järjestöleikkausten perumista. Järjestöt ovat puolueen mukaan keskeinen osa ennaltaehkäisevää työtä ja sosiaali- ja mielenterveyspalveluiden kokonaisuutta, joita ei voi rakentaa enää uudelleen, jos ne nyt huonolla päätöksenteolla puretaan.

– Järjestöt ovat olennainen osa suomalaista hyvinvointivaltiota, eivätkä mitään harrastelukerhoja. Hallitus on nyt vaarantamassa järjestelmän, joka on ollut yksi suomalaisen hyvinvointivaltion toimivimmista rakenteista ja kulmakivistä: julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyön, Forsgrén sanoo.