Ministeriö: Ei ennakkotietoa Marinin nimityksestä Ukraina-työryhmään – näin professori arvioi asiaa

STT kertoi tänään, että Ukrainan presidentin kanslia isännöi Ukrainan turvallisuutta ja euroatlanttisia suhteita käsittelevän uuden työryhmän ensimmäistä perustavaa kokousta tiistaina. Asia – ja Suomen entisen pääministerin rooli ryhmässä – tuli Suomen ulkoministeriölle yllätyksenä. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Ukrainan presidentinkanslia kertoi tapaamisesta tiistai-iltana tiedotteessaan.

Työryhmän yhtenä jäsenenä on myös Suomen entinen pääministeri Sanna Marin. Lisäksi mukana ovat esimerkiksi Britannian entinen pääministeri Boris Johnson sekä Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Hillary Clinton.

Kokouksen puheenjohtajina toimivat presidentin kanslian päällikkö Andri Jermak sekä aiemmin sotilasliitto Naton pääsihteerinä ja Tanskan pääministerinä toiminut Anders Fogh Rasmussen.

Työryhmä kertoo, että sen tavoitteena on luoda näkemys Ukrainan tiiviistä integroitumisesta euroatlanttiseen turvallisuusalueeseen. Rasmussenin mukaan maan uuden turvallisuusarkkitehtuurin tulisi perustua pääkohtiin, joista ensimmäinen on Ukrainaa koskevien pitkän aikavälin turvallisuussitoumusten järjestelmä, toinen EU:n jäsenyys ja kolmas Naton jäsenyys.

KANSAINVÄLISEN politiikan professori Tuomas Forsberg Tampereen yliopistosta luonnehtii ryhmää arvovaltaiseksi.

– Se sitten jää nähtäväksi, riittääkö sekään mihinkään. Kaikkea tietysti on hyvä kokeilla, vaikka ei mitään tulosta tulisikaan, koska aina etukäteen ei voi tietää, mikä tuottaa jotakin, Forsberg pohtii.

Demokraatti tiedusteli suoraan ulkoministeri Elina Valtoselta (kok.) tekstiviestitse, onko ulkoministeriö tiennyt asiasta etukäteen, koordinoiko Marin näkemyksiään ulkoministeriön kanssa toimiessaan ryhmässä ja mitä mieltä ministeriö on entisen pääministerin roolista ryhmässä.

Yhteydenottoon vastasi ulkoministerin erityisavustaja. Hän kommentoi vain sitä, onko ulkoministeriöllä ollut etukäteen tietoa ex-pääministeri Marinin uudesta tehtävästä.

– Ministeriöllä ei tietääksemme ole ollut ennakkotietoa nimityksestä, vastauksessa todetaan.

Demokraatti kysyi myös Tasavallan presidentin kansliasta, onko se koordinoinut Marinin osallistumista jotenkin. Kanslia ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa.

Demokraatti yritti tänään tavoittaa tuloksetta Marinia muun muassa tämän entisen erityisavustajan, nykyisen yhtiökumppanin Tuulia Pitkäsen kautta. Vastausta ei kuitenkaan tullut.

PROFESSORI Tuomas Forsberg toteaa, että nykyisellään Marinilla ei ole asemaa Suomen virallisen ulkopolitiikan edustajana. Teknisesti hän on kyseisessäkin ryhmässä yksityishenkilönä.

Näin ollen ulkoministeriö ei voi koordinoida Forsbergin mukaan tällaisia asioita. Forsbergin mielestä etukäteisinformaatiolle ulkoministeriön suuntaan ei olisi ollut edes tarvetta.

Forsberg huomauttaa myös, ettei Marinin statuksella ole ristiriitaa Suomen ulkopolitiikan ja sen tavoitteiden kanssa.

– Siinä mielessä on ehkä jotenkin outoa ajatella, että sellaisiin pitäisi olla jokin lupa. Toisaalta Marin kyllä varmaan tarvitsee tai on hyväkin, että on sitten yhteyksiä Suomen ulkoministeriöön tiedon kulkemiseksi molempiin suuntiin.

Forsbergin mielestä on hyvä, jos Ukrainan työryhmällä on kontaktit keskeisiin pääkaupunkeihin, myös Helsinkiin.

– Se on varmaan välttämätöntä, jos halutaan, että työllä on jotain merkitystä.

Forsberg toteaa, ettei ryhmä ole mikään akateeminen suljetussa kammiossa toimiva ryhmä, vaan enemmänkin verkosto.

Entinen ulkoministeri, valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas Pekka Haavisto on onnitellut Marinia tuoreesta tehtävästä viestipalvelu X:ssä.

– Onnea Sanna Marin todella painavasta ja tärkeästä tehtävästä. Ukrainan tulevaisuus on läntisissä rakenteissa, Haavisto kirjoittaa.

Lisätty kello 20.45 tieto Pekka Haaviston viestistä X:ssä.