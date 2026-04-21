Politiikka
21.4.2026 08:58 ・ Päivitetty: 21.4.2026 08:58
Ministeriö: Raaputusarpoja taas lahjaksi
Sisäministeriö haluaa mahdollistaa raaputusarpojen antamisen lahjaksi. Ministeriö on käynnistänyt lainsäädäntöhankkeen arpajaislain ja rahapelilain muuttamiseksi.
Lakihankkeessa pyritään muuttamaan lakeja siten, että arvan ostaja olisi jatkossakin Veikkauksen rekisteröitynyt asiakas, mutta mahdollisen arpavoiton voisi lunastaa myös rekisteröitymätön täysi-ikäinen.
Raaputusarvat siirtyivät vuoden 2024 alussa pakollisen tunnistautumisen piiriin, jolloin mahdollisen voiton lunastaminen ei ollut enää mahdollista muille kuin arvan ostaneelle.
Uuden rahapelilain hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti, että valtioneuvosto selvittää viipymättä mahdollisuudet raaputusarpojen lahjaksi antamiseksi ja ryhtyy mahdollisesti tarvittaviin lainsäädäntötoimiin.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.