21.4.2026 08:58 ・ Päivitetty: 21.4.2026 08:58

Ministeriö: Raaputusarpoja taas lahjaksi

Jukka-Pekka Flander

Sisäministeriö haluaa mahdollistaa raaputusarpojen antamisen lahjaksi. Ministeriö on käynnistänyt lainsäädäntöhankkeen arpajaislain ja rahapelilain muuttamiseksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lakihankkeessa pyritään muuttamaan lakeja siten, että arvan ostaja olisi jatkossakin Veikkauksen rekisteröitynyt asiakas, mutta mahdollisen arpavoiton voisi lunastaa myös rekisteröitymätön täysi-ikäinen.

Raaputusarvat siirtyivät vuoden 2024 alussa pakollisen tunnistautumisen piiriin, jolloin mahdollisen voiton lunastaminen ei ollut enää mahdollista muille kuin arvan ostaneelle.

Uuden rahapelilain hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti, että valtioneuvosto selvittää viipymättä mahdollisuudet raaputusarpojen lahjaksi antamiseksi ja ryhtyy mahdollisesti tarvittaviin lainsäädäntötoimiin.

