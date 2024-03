Ministeri Tavio: Suomi palauttaa tuen UNRWA:lle

Suomi ryhtyy jälleen tukemaan palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA:ta, kertoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.). Demokraatti Demokraatti

Tuen maksaminen keskeytettiin tammikuussa, koska järjestöä epäiltiin kytköksistä terroristijärjestö Hamasiin.

– Olen saanut tietoja kahdesta eri YK-selvityksestä UNRWA:n tilannetta koskien ja käytössäni on ollut ulkoministeriön itse tilaama selvitys. Saadun tiedon perusteella on havaittu, että UNRWA:n riskien hallinnassa on selkeitä puutoksia, jotka liittyvät esimerkiksi varojen ja tilojen käyttämiseen, Tavio sanoi tiedotustilaisuudessaan perjantaina aamulla.

SELVITYSLÖYDÖKSISTÄ on Tavion mukaan keskusteltu UNRWA:n kanssa. Järjestö on vakuuttanut ottavansa puutteiden korjaamisen vakavasti.

– Epäillystä kytköksestä Hamasin terrorismiin ei olla saatu vielä kunnollista riippumatonta selvitystä. Epäilyt terrorismin tukemisesta ovat vakavia ja odotan erityisesti YK:n sisäisen tarkastuksen yksikön OIOS:n loppuselvitystä. Selvityksen tekeminen kuitenkin kestää eikä UNRWA:n voida Gazan humanitaarisena toimijana ajatella olevan korvattavissa lyhyellä aikavälillä.

TAVION mukaan UNRWA:n riskien hallinnan parantaminen ja väärinkäytösten valvonnan tehostaminen antavat Suomelle riittävät takeet tuen jatkamiselle.

– Näin ollen UNRWA:n tuen tämän vuoden maksatus tehdään. Samalla olen päättänyt, että kohdistamme 10 prosenttia tuestamme riskien hallintaan eli sen valvomiseen, että väärinkäytöksiä ei tapahdu.

UNRWA:lle ovat Suomea ennen palauttaneet tukensa muun muassa Ruotsi, Norja ja Kanada.

SUOMI on tukenut UNRWA:ta 5 miljoonalla eurolla vuodessa. Kun tuen maksaminen tammikuussa keskeytettiin Suomi myönsi helmikuussa vastaavansuuruisen tuen Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) ja Maailman ruokaohjelman (WFP) kautta. Ulkoministeriön mukaan Suomi tuki myös Gazan siviilien hädän lievittämistä viime vuoden lopulla neljällä miljoonalla eurolla.

UNRWA on YK:n alainen humanitaarinen järjestö, jonka tehtävä on tuottaa palestiinalaispakolaisten peruspalvelut, kuten koulutus, terveydenhoito ja sosiaalipalvelut. UNRWA toimii Gazan ja Länsirannan lisäksi Jordaniassa, Libanonissa ja Syyriassa.