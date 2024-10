Ministeriöt muuttavat säästösyistä – ympäristöministeriö samoihin tiloihin TEMin kanssa

Ministeriöiden toimitiloja yhdistellään valtionhallinnon säästöjen vuoksi. Aleksanterikatu 7:ssä sijaitseva ympäristöministeriö muuttaa joulukuun alussa samoihin tiloihin Aleksanterinkatu 4:ssä sijaitsevan työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa. Simo Alastalo Demokraatti

Aleksanterinkatu 7 sijaitsevan kiinteistön omistaa Helsingin yliopisto. Ministeriöiden tiloista valtioneuvoston kansliassa vastaavan Heikki Hovin mukaan koko valtioneuvoston käytössä oleva toimitilakanta on ollut jo jonkin aikaa muutostoimien kohteena. Viimeisimmät syyt liittyvät säästöihin.

Hovin mukaan valtioneuvoston kanslia on irtisanonut viime ja tänä vuonna paitsi ympäristöministeriön myös oikeusministeriön (OM) käytössä olevat tilat osoitteessa Eteläesplanadi 10. OM on sittemmin jo muuttanut Meritullinkadulle (nro 10) ja Senaattikiinteistöt on laittanut Eteläesplanadin tilat myyntiin.

MYÖS valtiovarainministeriön (Mariankatu 9) ja maa- ja metsätalousministeriön tilojen (Mariankatu 11) vuokrasopimukset on Hovin mukaan irtisanottu. Korvaavat tilat ovat vielä selvityksessä. Irtisanomisaika päättyy ensi kesänä.

– Siltä osin kun Suomen valtio ja sen edustaja Senaatti-kiinteistöt omistaa rakennukset, niin myynti voi tulla vuokra-ajan päättymisen jälkeen kyseeseen, Hovi kommentoi Demokraatille sähköpostitse.

Ministeriöiden muutoista päätetään valtioneuvoston kansliassa, joka kuulee päätöksiä tehdessään ministeriöitä.