Ministeriryhmä totesi hiilinielujen romahduksen – Ohisalon viesti tulevalle hallitukselle: ”Työtä täytyy jatkaa kunnianhimoisesti”

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.) totesi torstaina eduskunnassa, ettei suomalainen metsänhoito ole kestävällä pohjalla eikä nykyisellä hallituksella riitä sen korjaamiseen aika. Taustalla on Luonnovarakeskuksen (Luke) uudet laskelmat hiilinieluista. Laskelmien mukaan maankäyttösektori on muuttunut hiilinielusta päästölähteeksi.

Ohisalo saapui median eteen suoraan hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän kokouksesta, jossa perehdyttiin Luken tietoihin.

– Hyvähenkisen keskustelun jälkeen voi todeta, että hallituspuolueet ovat yhdessä nähneet tarpeen sille, että työtä jatketaan, Ohisalo sanoi.

Tällä kaudella päivitetyn ilmastolain mukaan Suomen tulee olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, mikä tarkoittaa sekä päästövähennysten että hiilinielujen kasvattamista nykyisestä.

– On selvää, että matkan varrella on tullut uutta tietoa. Meillä on ollut viitteitä siitä, että maankäyttösektorilla on muutoksia, mutta viimeisimmät tiedot ovat erittäin huolestuttavat ja hallituksen puolueet jakavat yhdessä huolestuneen tilannekuvan, käsityksen siitä, että täytyy tehdä enemmän.