Minja Koskela haluaa lopun turhien työhakemusten rallille – ”Virheet on uskallettava tunnustaa ja korjata”

Vuonna 2022 voimaan tulleen lain mukaan työttömien pitää hakea lähtökohtaisesti neljää työpaikkaa kuukaudessa ja raportoida tästä työllisyyspalveluille.

– Tällä hetkellä pitkäaikaistyöttömät eivät saa tarvitsemiaan palveluita, koska työllisyyspalveluiden resurssit kuluvat hakemustehtailun valvomiseen ja muuhun byrokratiaan. Myös työnantajat ovat tyytymättömiä turhiin hakemuksiin, eivätkä enää välttämättä ilmoita avoimista työpaikoista työllisyyspalveluille, Koskela sanoo tiedotteessa.

Koskela muistuttaa, että muun muassa Valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut kaavamaisen ja tehottoman mallin johtaneen siihen, ettei vaikeasti työllistyvien palveluihin käytetä riittävästi resursseja.

– Vaikka Marinin hallitus teki pääsääntöisesti oikeita ratkaisuja sosiaali- ja työllisyyspolitiikassa, myös virheet on uskallettava tunnustaa ja korjata. Asia on nyt erityisen tärkeä kun työttömyys on noussut oikeistohallituksen epäonnistuneen politiikan myötä ennätystasolle, eikä esimerkiksi palkkatukityötä pystytä tarjoamaan riittävästi, hän sanoo.

Koskela muistuttaa, että vuonna 2023 silloinen työministeri Arto Satonen (kok.) linjasi, että työttömien hakemuspakosta luovutaan. Hän ihmettelee Orpon hallituksen täyskäännöstä asiassa. Työministeri Matias Marttisen (kok.) viime vuonna antamalla esityksellä hakemuspakkoa laajannettiin entisestään.

– On erikoista jos porvaripuolueet pitävät työttömien maksimaalista kontrollointia järkevänä tapana käyttää verorahoja, vaikka työttömät, työnantajat ja viranomaiset tunnistavat mallin toimimattomuuden. Työllisyyspalveluihin tarvitaan nyt norminpurkutalkoot, ja ensimmäisenä askeleena hakemustehtailusta on aika luopua.