Minkä sortin joululahja työriitalain hyväksyminen oli? – Tehyn Rytkönen ja Superin Inberg kertovat näkemyksensä

Hoitajaliitot Tehy ja Super ovat kiivaasti vastustaneet eduskunnan eilen hyväksymää työriitojen sovittelua koskevaa lakia. Tehy on nyt kuitenkin nähnyt synkässä pilvessä myös hopeareunuksen, johon taas Super suhtautuu varovaisemmin. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy pitää edelleen lain säätämistä virheenä. Puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kuitenkin toteaa, että lainsäädännön tultua ”työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sekä perustuslakivaliokunnan tuubin läpi”, ollaan tilanteessa, jossa valtakunnansovittelija ei voi hirttäytyä vientialojen linjaan.

Tehyn näkökulmasta valiokunnat tulivat liiton linjoille, kun ne nostivat lausunnoissaan palkkatasa-arvon niin tärkeäksi asiaksi, ettei sovittelija voi jättää sitä huomioimatta.

– En sano tätä lottovoitoksi, koska tämä on todella hankala laki. Tuntuu ihan järjettömältä, että tällainen laki ylipäätään säädetään. Sanon tätä joululahjaksi tehyläisille – ja kaikille naisvaltaisille matalapalkka-aloille – koska nyt valiokunnat pointtaavat sen, että valtakunnansovittelijan täytyy edistää palkkatasa-arvoa, Rytkönen kommentoi Demokraatille STTK:n edustajiston kokouksessa.

Uskotko, että jatkossa Bulevardilta, valtakunnansovittelijan toimistosta, saadaan vientialoja ylittäviä palkankorotuksia?

– Sehän on fakta, että valtakunnansovittelija on virkamies ja toimii virkavastuulla. Sovittelijan täytyy noudattaa lakia, myös tasa-arvolakia, joten hän ei voi hirttäytyä viennin tasoon. En ole työmarkkinajuristi, mutta ei se ole vain se lakiteksti, vaan myös perustelut lakitekstissä ovat tärkeät ja nythän niitä on muutettu, Rytkönen sanoo.

SUOMEN perus- ja lähihoitajaliitto Superin puheenjohtaja Päivi Inberg kuvailee Demokraatille olevansa odottavalla kannalla siitä, mitä työriitalain läpimeno tarkoittaa käytännössä. Lisää aiheesta STTK:n Palola: ”Hallitus antoi naisvaltaisille aloille erittäin epämieluisan joululahjan”

– Olen itse miettinyt niin, että ihan rauhassa mennään vuodenvaihteen yli ja katsotaan ensi keväänä, miten se tulee vaikuttamaan käytäntöön. Minulle jäi itse asiassa vähän sekava olotila siitä, muuttuiko siellä nyt jokin vai ei, Inberg kommentoi STTK:n edustajiston kokouksessa.

Uskotko, että jatkossa Bulevardilta voidaan saada vientialoja ylittäviä palkankorotuksia valiokuntien lausumien ohjaamana?

– Kyllä se viitteitä siihen antaa, mutta kuten sanoin, soveltuvuus katsotaan käytännössä. Itsekin pääluottamusmiehenä toimineena ja käytännön työtä tehneenä ajattelen, että hötkyillen ei kannata lähteä eteenpäin. Katsotaan ihan rauhassa ja sitten edetään tilanteen mukaan ja mietitään sitä vaikuttavuutta ja vaikutusta myös meidän jäsenistöömme.

STTK:n edustajiston kokouksessa keskusjärjestön puheenjohtaja Antti Palola kuvasi ”palkkamonttulain” hyväksymistä erittäin epämieluisaksi joululahjaksi naisvaltaisille aloille.

Puheenvuoroissa nostettiin esiin, että Tehy ja STTK olisivat jollain tapaa eri linjoilla. Palola ei kuitenkaan näe eripuraa Tehyn ja STTK:n linjassa – molemmat ovat vastustaneet lakia samalla tavalla. Hän totesi, että keväällä nähdään, millä tavoin valiokuntien lausunnot huomioidaan.