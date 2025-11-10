Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.11.2025 10:46 ・ Päivitetty: 10.11.2025 10:46

Minna Canth -palkinto jaetaan ensimmäistä kertaa – tässä ovat ehdokkaat

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Kirjailija Sofi Oksanen on yksi ehdokas Minna Canth -palkinnon saajaksi. Kuvassa Oksanen on kulttuurin Suomi-palkintojen jakotilaisuudessa Helsingissä 7. joulukuuta 2023.

Uuden Minna Canth -palkinnon ehdokkaina ovat muun muassa kirjailijat Sofi Oksanen ja Elina Hirvonen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lisäksi ehdolla ovat Turun piispa Mari Leppänen, STT:n vastaava päätoimittaja Minna Holopainen, musiikkikeskus Resonaarin johtaja Markku Kaikkonen sekä toimittaja ja ihmisoikeusasiantuntija Amani Al-Mehsen.

Palkinnosta kilpailevat myös järjestöt Vailla vakinaista asuntoa ja Nicehearts sekä Artists at Risk -verkosto.

Arvoltaan 35  000 euron palkinnolla halutaan nostaa esiin toimintaa tai tekoa, joka vahvistaa demokratiaa. Palkinnon kriteereitä ovat esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan periaatteiden, sananvapauden ja tasa-arvon edistäminen.

PALKINNOSTA päättää palkintotyöryhmä ja lopulta varsinainen palkintoraati. Raadin puheenjohtajana toimii kirjailija Sirpa Kähkönen, ja siihen kuuluvat myös muun muassa presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb ja taloustieteilijä Sixten Korkman.

Ensimmäistä kertaa myönnettävän palkinnon voittaja ilmoitetaan Minna Canthin päivänä 19. maaliskuuta. Palkinnonsaaja julkistetaan Minna Canth -aiheisessa seminaarissa Kuopiossa.

Minna Canth oli 1800-luvulla elänyt yhteiskunnallinen vaikuttaja ja kirjailija, joka tunnetaan erityisesti toiminnastaan tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi. Kirjallisuudessa hän kuului suomalaisen realismin edelläkävijöiden joukkoon.

