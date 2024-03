Minna Canthin syntymästä 180 vuotta – tänään on liputuspäivä

Tänään vietetään Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Canthin syntymästä tulee tänään kuluneeksi 180 vuotta. Vuonna 1844 syntynyt Canth oli paitsi kirjailija myös yhteiskunnallinen vaikuttaja ja sanomalehtinainen. Hän piti teostensa kautta esillä muun muassa naisasiaa sekä köyhien asemaa.

Canthin keskeisiin kaunokirjallisiin töihin lukeutuvat novelli Kauppa-Lopo ja näytelmät Työmiehen vaimo sekä Anna Liisa. Tampereella syntynyt Canth vaikutti aikuisena Kuopiossa ja Jyväskylässä. Hän kuoli 53-vuotiaana.

Minna Canthin ja tasa-arvon päivä on ollut Suomessa yleinen liputuspäivä vuodesta 2007 lähtien. Canth on ensimmäinen nainen, joka on saanut Suomessa oman liputuspäivän.