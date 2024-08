”Minun aikani ei ole vielä nyt” – Furuholm ei lähde vasemmistoliiton puheenjohtajakisaan

Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm kertoo, ettei aio lähteä ehdolle puolueen puheenjohtajaksi. Demokraatti Demokraatti

– Pohdin asiaa koko kesän ja tämä on ollut varmasti poliittisen urani hankalin päätös. Olen tullut siihen tulokseen, että minun aikani ei ole vielä nyt. Kansanedustajana olen puolueessa näkyvällä ja vaikuttavalla paikalla ja keskityn nyt täysillä tämän vastuutehtävän hoitamiseen, Furuholm kertoo tiedotteessa.

Aiemmin tänään kansanedustaja Minja Koskela ilmoitti tavoittelevansa puolueen puheenjohtajaksi. Toistaiseksi muita ehdokkaita puheenjohtajakisaan ei ole ilmoittautunut. Vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Veronika Honkasalo kertoi tänään Helsingin Sanomille, ettei aio tavoitella puolueen puheenjohtajuutta. Aiemmin myös kansanedustajat Hanna Sarkkinen ja Mai Kivelä ovat kertoneet, etteivät hae tehtävään.

Furuholm aloitti politiikassa vuonna 2021 kuntavaaleissa, jolloin hän nousi Turun valtuustoon. Vuonna 2022 hänet valittiin Varsinais-Suomen aluevaltuustoon ja vuonna 2023 eduskuntaan. Hän kuvaa tiedotteessa, ettei “tehty hattutemppu” kuitenkaan täydenny tänä vuonna puolueen puheenjohtajuudella.

– Kolmessa vuodessa olen oppinut ja kokenut valtavasti. Olen löytänyt puolueesta ja sen toimijoiden keskeltä paikkani. Uskon että aikani pyrkiä puolueen puheenjohtajaksi koittaa, mutta vielä se ei ole. Valitsen nyt poliittisen kokemuksen ja verkostojen kartuttamisen. Haluan olla jatkossa kaiken sen tuen ja kannustuksen arvoinen, jonka olen tämän puheenjohtajakisan edellä monesta suunnasta saanut, Furuholm sanoo.

– Tiedän, että me saamme syksyllä erinomaisen puheenjohtajan, jolla on kykyä ohjata meitä oikeaan suuntaan ja puolustaa puolueen ydinarvoja. Samalla on syytä muistaa, ettei politiikka ole yksilölaji. Jatkossakin puolueessa kaivataan jokaisen panosta, puolueen johdosta kunta- ja jäsentasolle asti. Itse aion asettua uuden puheenjohtajan tueksi ja pohtia ensi vuoden puoluekokouksessa mahdollisuutta tavoitella puolueen muita johtopaikkoja. Edessä on tärkeitä vaaleja, joissa tulemme pärjäämään, hän sanoo.

Furuholm näkee puolueen tulevaisuuden valoisana. Hän katsoo työtä riittävän niin hallituksen ajaman oikeistolaisen linjan vastustamisessa kuin omien vaihtoehtojen luomisessa ja esiin tuomisessa. Hän uskoo, että vasemmistoliiton vaihtoehdoille on kysyntää.

Vasemmistoliiton puheenjohtajasta järjestetään jäsenäänestys lokakuun alussa, jos puheenjohtajaksi on useampia ehdokkaita. Äänestystulos julkaistaan puoluevaltuuston kokouksessa 19. lokakuuta.