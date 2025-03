Missä Orpo? – Ylen ohjelmassa koettiin iso pettymys

Ylen Radio 1:n Politiikkaradiossa on tentattu puolueiden puheenjohtajia vaalitenttien alla. Yhtä puheenjohtajaa ei kuitenkaan saatu paikalle, mikä vaikuttaisi närästäneen ohjelman tekijöitä. Johannes Ijäs Demokraatti

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) osalta tentti jäi väliin.

Politiikkaradion ohjelmassa pohdittiin vaalitenttien loputtua, kuka kohensi osakkeitaan ja kuka ei. Äänessä olivat ohjelmaa tekevät toimittajat Antti Pilke, Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen.

Toimittajien kommentit on kuultavissa ohjelmasta tästä linkistä noin 18 minuutin kohdalta.

– Tämähän on erittäin poikkeuksellista. Politiikkaradion puheenjohtajatenttejä on tehty 14 vuotta suurin piirtein ja kertaakaan ei ole käynyt näin aikaisemmin, Pajunen lausui ohjelmassa.

Pajuselta tosin herui myös ymmärrystä pääministerille.

– Tietysti on tiedossa, että pääministerin kalenteri on mennyt isosti uusiksi, liittyy tähän maailmantilanteeseen. On paljon EU-kokouksia ja juuri kyseiselle päivälle, jolloin Politiikkaradion puheenjohtajatentti oli sovittu, ilmiintyi Espanjan pääministerin vierailu Suomeen. Eli kyllä tästä löytyy tavallaan ihan perusteetkin, miksi näin on käynyt, koska elämme todellakin ulkopoliittisesti aika vaikeata aikaa. Kyllä ulkopolitiikan johto ja maan johto ramppaa alvariinsa siellä sun täällä ja kalenteri todellakin voi mennä lyhyellä aikavälillä uusiksi. Mutta tämä on tosi poikkeuksellinen tilanne, näin ei ole koskaan aikaisemmin käynyt, hän jatkoi.

Myös Linda Pelkonen kertoi Politiikkaradion vaalitenttien purkuohjelmassa näkemyksensä.

– On se nyt tosiaankin harmi, että kun kuitenkin Politiikkaradiossa on mahdollisuus tulla, joustavasti kellonaikoja ja päiviä katsotaan kalenterista, ettei nyt mitään uutta aikaa sitten löytynyt. Tässä on kuitenkin monta viikkoa vaaleihin, Pelkonen sanoi ja kyseli, onko poissaolo reilua äänestäjiä kohtaan ja demokratian näkökulmasta.

– Jos ei ennen vaaleja kelpaa huomio mediassa, niin eihän me sille sitten mitään voida.

DEMOKRAATTI tavoitti Tapio Pajusen, joka sanoo, ettei hänellä ole tarvetta arvioida Orpon motiiveja.

– Nuo ovat faktoja, näin on tapahtunut. Uutta aikaa on haettu Orpolle erittäin laajalla kirjolla.

– Kokonaisuudessaan Yle on vähentänyt vaalitenttejä. Politiikkaradion puheenjohtajatentti on Ylen vaalituotannon ainoa niin sanottu yksilötentti puheenjohtajille. Muita emme tee. Ja nyt siis pääministeri on jäänyt kokonaan tulematta. Eilinen kommentaari Politiikkaradiossa oli tämän poikkeuksellisen asian kertominen yleisölle nyt kun tenttejä on tehty, että miksei Orpoa ole näkynyt meidän tenteissä, Pajunen selvittää.

– Oli toki harmillista, että puheenjohtaja Orpo perui tentin ja uutta aikaa ei hänen kalenteristaan löytynyt, vaikka yritimme tarjota monia vaihtoehtoja, Ylen politiikka- ja yhteiskuntatoimituksen päällikkö Paula Pokkinen puolestaan kommentoi lyhyesti tekstiviestillä.

Demokraatin tietojen mukaan Orpon esikunnassa tilanne nähdään siten, että pääministeri pyrkii palvelemaan tasapuolisesti eri tiedotusvälineitä ja osallistuu useisiin Ylen tentteihin. Maailmanpolitiikan tilanne on todella poikkeuksellinen, minkä vuoksi pääministerin kalenteri on ruuhkainen ja saattaa muuttua nopeasti. Varahenkilö ei ollut ilmeisesti Politiikkaradiolle kelvannut, kun sen sijaan jossakin muualla tällainen järjestely on käynyt päinsä.