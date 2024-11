Mitä tapahtuu ilmastotyölle Trumpin kaudella? – tässä Kai Mykkäsen arvio

Maailman johtajien COP29-ilmastohuippukokous järjestetään Bakussa Azerbaidžanissa ensi viikolla. Joe Biden on vielä kokouksen aikaan Yhdysvaltain presidentti, mutta on oletettavaa, että Donald Trumpin valinta vaikuttaa jo kokouksen ilmapiiriin. Johannes Ijäs Demokraatti

– Tietysti toivon, että Yhdysvallat on tänäkin vuonna ilmastohuippukokouksessa rakentava voima kuten itse asiassa viime vuonna oli merkittävässä roolissa, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.) kommentoi tänään Demokraatille eduskunnassa.

Trumpin valinta presidentiksi tarkoittaa Mykkäsen mielestä siten, että Euroopan mutta myös Kiinan täytyy katsoa entistä tarkemmin peiliin, löytyykö sieltä johtajaa globaalin ilmastosopimuksen pystyssä pysymiselle.

– Tämä oli itse asiassa asia, josta minulla oli viikko sitten mahdollisuus keskustella Kiinan pääministerin kanssa erityisesti sillä näkökulmalla, että Kiina on rakentanut paljon cleantech-tuotantokapasiteettia ja pitäisi olla heidän etu, että globaali ilmastosopimusjärjestelmä menee eteenpäin. He ovat tässä nyt paljon vartijoina ja uskon, että se merkitys voi nyt korostuakin.

Euroopalta edellytetään Mykkäsen arvion mukaan ilmastotyössä pikemminkin kasvavaa johtajuutta kuin pienenevää.

Trumpin olleessa presidenttinä Yhdysvallat vetäytyi Pariisin ilmastosopimuksesta mutta Bidenin aikana tähän palattiin.

USA:n osavaltioilla on ollut iso rooli ilmastotyössä niin Bidenin kaudella ja myöskin Trumpin edellisellä kaudella.

– On aivan selvää, että moni talouden kannalta iso osavaltio jatkaa fossiiliriippuvuudesta poispääsyä ja tietysti sillä on iso merkitys. Siellä on paljon osavaltioita, jotka ovat paljon isompia kuin Suomi päästöissä tai taloudessa. Näinhän se menee, Kai Mykkänen sanoo.

– Uskon, että Eurooppa jatkaa irrottautumista fossiiliriippuvuudesta joka tapauksessa. Se työ on järkevää, ja myöskin Yhdysvalloissa se etenee. Se on sitten jännittävää nähdä, minkä verran Trumpin hallinnon linjauksissa tämä sitten tulee näkymään. Tietynlaisia toiveita on tietysti siitä, että epäterveen voimakkaat protektionistiset tuet investoinneille saattavat lientyä ja sillä on tietysti merkitys sille, että puhtaan siirtymän investointien kohdentumisen maantieteellinen kenttä olisi tasapuolisempi.