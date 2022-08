Mitä ”Ukrainan voitto” sodassa lopulta tarkoittaa? Näin pääministeri Sanna Marin kommentoi Demokraatille

Pääministeri Sanna Marin (sd.) puhui tänään suurlähettiläspäivillä Helsingissä. Hän kommentoi lähettiläille muun muassa Venäjän käynnistämää hyökkäyssotaa Ukrainassa. Rane Aunimo Demokraatti

”Sellaista maailmaa, jossa Venäjä olisi voittanut sotansa ei tule mahdollistaa eikä hyväksyä. Sodan jälkeen emme palaa Venäjän kanssa enää entiseen.”

Hän muistutti, että Euroopan unioni on vastannut sotaan mittavilla Venäjän vastaisilla pakotteilla.

”Olemme valmiita kiristämään pakotteita edelleen. Myös viime viikolla sovitut kansalliset tiukennukset venäläisten turistiviisumien myönnössä kohdistuvat todellisuudessa Venäjän johtoa vastaan, sillä suuri osa venäläisistä tukee sotaa. Tämä on myös yksi keinoistamme kertoa Venäjän hyökkäyssodasta venäläisille.”

MARIN KOMMENTOI eduskunnan Pikkuparlamentilla myös medialle Ukrainassa käytävää sotaa ja sanoi olevansa huolissaan tulevasta talvesta ja siitä, kuinka esimerkiksi energian hinnan nouseminen vaikuttaa Euroopan kansalaisten tukeen Venäjään kohdistuvia pakotteita vastaan.

”Tämä on aito huoli, joka varmasti Euroopassa laajemminkin jaetaan. Mielestäni ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin, että Venäjä häviää tämän sodan. Ukrainan on voitettava, meidän on yhdessä varmistettava se. Siksi me tulemme tarvitsemaan voimakkaampia pakotteita, voimakkaampaa tukea Ukrainalle”, Marin sanoi tiedotusvälineille puheensa jälkeen.

Olennainen kysymys on, miten Ukrainan voitto sodassa lopulta määritellään. Lukeutuuko siihen esimerkiksi Krimin takaisin valtaaminen ja palaaminen aikaan ennen vuotta 2014?

– Määrittelen sen sillä tavalla, että se on Ukrainan, Ukrainan johdon, Ukrainan kansalaisten määriteltävissä ja heidän päätettävissään, minkälaisen rauhan he ovat valmiita hyväksymään. Meidän tehtävämme on totta kai tukea tässä prosessissa. Meidän tehtävänämme on antaa kaikki tuki ja apu, sekä määrätä hyvin voimakkaita pakotteita Venäjää vastaan, jotta ukrainalaisilla itsellään on mahdollisimman paljon liikkumatilaa päättää siitä, minkälaisen rauhan he hyväksyisivät, Marin kommentoi Demokraatille.

Marinin mukaan muiden ei pidä painostaa Ukrainaa millään tavalla rauhansopimuksen hyväksymiseen, jos se ei ole Ukrainan mielestä riittävän hyvä.

MYÖS presidentti Sauli Niinistö kommentoi Ukrainassa käytävää Venäjän hyökkäyssotaa omassa puheessaan. Hän sanoi, että pahan ei saa antaa lamauttaa, eikä pahaan saa turtua.

”Kovinta hintaa Venäjän raa’asta sodankäynnistä maksaa Ukrainan kansa. Päivästä toiseen karttuvat ihmisuhrit ja aineellinen tuho ovat sellaisia, joita harva olisi uskonut joutuvansa todistamaan 2000-luvun Euroopassa. Etäältä katsova ei koskaan voi täysin ymmärtää sodan julmuutta ja lopullisuutta. Entä jos huomisaamuna naapuritalo onkin raunioina eikä sen asukkaita, joiden kanssa eilen vielä keskusteltiin, enää ole?”

Niinistö huomioi Ukrainan puolustuskyvyn lujuuden.

”Se on perustunut sekä mielentilaan että materiaan. Ukraina on näyttänyt, mikä on mahdollista, kun järkkymätön maanpuolustustahto yhdistyy sotilaalliseen suorituskykyyn.”