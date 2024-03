Miten menee Uusimaa? – SDP:n kiertue starttasi Hangosta

SDP:n Uudenmaan piirin Miten menee Uusimaa? -kiertue starttasi Hangosta maanantaina. SDP:n uusimaalaiset kansanedustajat Joona Räsänen ja Helena Marttila vierailivat Helkaman tehtaalla ja sen jälkeen tapasivat alueen asukkaita ravintola Strandenissa. Tuomas Timonen

Uudenmaan tilannetta on tarpeen tarkastella eri näkökulmista – ja se on myös kiertueen tarkoitus. Kiertueella tutustutaan paikallisiin yrityksiin ja annetaan alueen asukkaille mahdollisuus tavata kansanedustajia Uudenmaan alueella. Kiertueella piirijärjestö pyrkii tuomaan kansanedustajat lähelle ihmistä ja toisaalta saada tietoa paikallisten yritysten tilanteesta.

Kiertueen ensimmäinen tapahtuma Hangossa tarjosi kansanedustajien mielestä arvokasta tietoa päättäjille. Räsänen ja Marttila kokivat Helkaman yritysvierailun antoisaksi ja kiinnostavaksi, erityisesti sähköpyörämarkkinoiden potentiaalin osalta.

HANGOSSA ja laajemminkin Länsi-Uudellamaalla koetaan haasteita ikääntyvän väestön ja kaupungistumisen suhteen. Palvelujen säilyttäminen ja saavutettavuus ovat tärkeitä huolenaiheita, erityisesti, kun esimerkiksi sairaalan lakkauttamista harkitaan.

Yleisötilaisuudessa keskustelua aiheuttivatkin erityisesti paikallisen sairaalan lakkauttamisaikeet. Peruspalveluiden riittävyys tuntui olevan monen huolenaiheena.

Kansanedustajat ymmärtävät alueen asukkaiden turhautumisen hitaaseen muutostyöhön ja korostavat tarvetta keskittyä sekä vetovoimaan että työntekijöiden pitovoimaan.

– Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella lähdettiin rakentamaan yhteisiä toimintatapoja tyhjästä, ja ensivaiheen hallinnollisen uudistuksen jälkeen olemme vasta päässeet alkuun sisällöllisessä uudistuksessa. Edessä on vuosien työ, ja varmasti ajoittainen turhautuminen on tuttu tunne myös meille päättäjille. Työvoimapula on erityisen kouriintuntuva kunnissa, joissa palvelu saattaa olla yksittäisen työntekijän tai pienen yksikön varassa, Joona Räsänen ja Helena Marttila arvioivat.

Seuraava paikkakunta kiertueella on Porvoo ja yritysvierailun kohteena Kilpilahden jalostamo, jossa todennäköisesti käsitellään alueen teollisuuden ja energiantuotannon näkökulmia. Uudenmaan tilanteen ymmärtäminen ja paikallisten tarpeiden huomioon ottaminen ovat kiertueen keskeisiä tavoitteita jatkossakin.