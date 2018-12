Miten tämä on mahdollista? – Eduskunnan täysistunnossa outo näytelmä, esiteltäväksi päätyi väärä laki

Eduskunnassa todistettiin tänään eriskummallista näytelmää. Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) esitteli täysistunnolle väärän lain.

Hän oli jo pitkään ehtinyt lukea väärää lakiesitystä, kun SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppurainen kävi salin etuosassa huomauttamassa, mitä on tapahtumassa.

Pian puhemies Paula Risikko (kok.) keskeytti täydessä vauhdissa olleen Mattilan.

– Ministeri, anteeksi keskeytys, mutta nyt varmasti esittely on meneillään tuosta kohdasta 8, kun nyt ollaan vasta kohdassa 7 eli potilasvahinkolaki. Mutta tehdään sillä tavalla, jos salille sopii, että puhukaa tämä loppuun, mutta sitten tämä potilasvahinkolaki esitellään myöskin perätysten, Risikko sanoi Mattilalle.

Mattila esitteli salille hallituksen esitystä laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta, kun hänen olisi pitänyt esitellä hallituksen esitystä potilasvakuutuslaiksi. Mattila oli hypännyt päiväjärjestyksessä yhden asian yli.

– Pyydän anteeksi, mutta kiitoksia joustavuudesta, Mattila totesi Risikon puututtua peliin.

– Pahoittelen vielä tätä sekaannusta, ministeri sanoi myöhemmin uudestaan.

Kansanedustaja Tytti Tuppurainen ihmetteli omassa puheenvuorossaan ministeri Mattilan toimintaa.

– Aivan aluksi on kyllä tuotava esiin hämmästykseni: En muista koskaan oman kansanedustajaurani aikana, että ministeri esittelisi eduskunnalle päiväjärjestyksestä poikkeavaa lakia, siis väärää lakiesitystä. Ministeri Mattila, aivan varmasti kysymyksessä on inhimillinen erehdys, mutta siitä huolimatta meidän kansanedustajien on tässä salissa istuessamme voitava aina luottaa siihen, että ministeri pysyy esityslistalla ja tuo sen lakiesityksen sisällön meille keskusteltavaksi, mikä päiväjärjestyksessä on annettu. Emme voi ajatella, että laki kuin laki – potilasvahinkolautakuntalaki, potilasvakuutuslaki. Kyllä se on aina laki, jota me kulloinkin käsittelemme, Tuppurainen sanoi.

Puhemiestä Tuppurainen kiitti oikeasta menettelystä ja siitä, että tämä oli antanut ministerille mahdollisuuden korjata erheensä.

Lakiesitysten sisällöstä Tuppuraisella oli Mattilalle hyvää sanottavaa.

– Joten näin puheenvuoroni päätteeksi päädyin antamaan kehuja ja kannustuksen sanoja hallitukselle ja tässä tapauksessa esittelevälle ministeri Mattilalle, Tuppurainen päätti.