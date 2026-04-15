15.4.2026 10:08 ・ Päivitetty: 15.4.2026 11:47

Miten toimia, kun havaitset droonin? – 112 Suomi -sovellukseen laadittiin ohjeet

DEMOKRAATTI / ANNA-LIISA BLOMBERG
Toimintaohjeet droonihavaintojen varalle löytyvät 112 Suomi -sovelluksesta.

Sisäministeriö on laatinut turvallisuusviranomaisten kanssa droonihavaintojen varalle ohjeet, jotka on lisätty 112 Suomi -sovellukseen, kertoo Hätäkeskuslaitos. Ohjeissa opastetaan, miten pitää toimia, jos saa vaaratiedotteen drooneista, löytää pudonneen droonin tai havaitsee droonin ilmassa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ilmasta uhkaavasta vaarasta varoitetaan tarpeen mukaan vaaratiedotteella. Ne välitetään sovellukseen puhelimen sijaintitiedon perusteella.

Sisäministeriön pelastusylitarkastaja Tuomas Pylkkänen suosittelee tiedotteessa jokaista lataamaan 112 Suomi -sovelluksen puhelimeensa ja tutustumaan sen sisältöön.

Sisäministeriön maaliskuussa asettaman SIREN-hankkeen tehtävänä on luoda 112 Suomi -sovellukseen vielä erillinen ominaisuus ilmasta uhkaavasta vaarasta tiedottamiseen tämän ja ensi vuoden aikana.

- 112 Suomi -sovelluksesta on kasvanut vuosien varrella turvallisuuspalveluiden työkalupakki. Ilmasta uhkaavaan vaaraan liittyviin viestintätarpeisiin on järkevää hyödyntää olemassa olevaa sovellusta, joka on tuttu jo yli kahdelle miljoonalle käyttäjälle, Hätäkeskuslaitoksen valmiusjohtaja Marko Nieminen sanoo.

Suomeen on viime viikkoina harhautunut useita ukrainalaisia drooneja.

SISÄMINISTERIÖN pelastusosaston erityisasiantuntija Mikko Jääskeläinen kertoo ministeriön verkkosivuilla, että Suomeen toteutetaan vaaratiedotejärjestelmää, joka noudattaa EU-Alert -konseptia ”siten kuin se on kansallisesti tarkoituksenmukaista”.

EU-Alert on viestintäjärjestelmä, joka perustuu Cell Broadcast -teknologiaan. Siinä viestin kohteeksi valitaan tietyt puhelinverkon tukiasemat, jotka toimittavat viestin edelleen kaikkiin kuuluvuusalueellaan oleviin puhelimiin. Toisin kuin perinteisessä tekstiviestissä, viestiä ei osoiteta puhelinnumeroille eikä se edellytä vastaanottajarekisteriä.

- Cell Broadcast soveltuu myös poikkeustilanteisiin erityisen hyvin, koska viestitys ei ruuhkauta verkkoa vastaavalla tavalla kuin massatekstiviestijakelu, Jääskeläinen kirjoittaa.

Teknologia on käytössä tai rakenteilla yli 20:ssa Euroopan maassa. Suomeen toteutettava järjestelmä ei Jääskeläisen mukaan vaadi käyttäjältä muita toimenpiteitä kuin Cell Broadcast -vastaanoton aktivoinnin, joka on nykyään useimmissa puhelinmalleissa oletusarvoisesti aktivoituna.

Uutista täydennetty klo 14.47 Mikko Jääskeläisen osuudella vaaratiedotejärjestelmästä.

