Miten toimitte, jos saamelaiskäräjälaki tulee eduskuntaan Kai Mykkänen ja Riikka Purra?

Jos hallitus saa kiistellyn esityksensä saamelaiskäräjälain muuttamisesta eduskuntaan vielä tällä kaudella, sen läpimeno edellyttäisi opposition tukea. Hallituspuolue keskusta äänestäisi hyvin todennäköisesti nykymuotoista lakiesitystä vastaan. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rp.) kommentoi eduskunnassa saamelaiskäräjälaista sukeutunutta hallituksen riitaa. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan keskustan kanssa oli sovittu, että lakia koskeva esitys voidaan antaa eduskunnalle riitaisena niin, että keskustan ministerit äänestävät sitä vastaan valtioneuvoston istunnossa. Keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan tällaista sopimusta ei ole tehty.

Henriksson, jonka ministeriön vastuulla saamelaiskäräjälain valmistelu on ollut, on asialla jo toista kertaa. Ensimmäistä kertaa oikeusministeri Henriksson antoi eduskunnalle esityksen Stubbin hallituksen loppusuoralla vuonna 2015. Esityksestä ei koskaan äänestetty, koska se vedettiin pois. Läpimenoon ei olisi ollut riittävää enemmistöä.

Henrikssonilta kysyttiin torstaina eduskunnassa, vieläkö saamelaiskäräjälain toteutuminen on tällä kaudella mahdollista.

– Totta kai se on mahdollista. Tässä jokainen puolue ja jokainen kansanedustaja saa ja joutuu miettimään itse, että miten tämän tilanteen ratkaisisi. Kolme hallitusta on tätä yrittänyt ja ellei tämä hallitus ja tämä eduskunta tätä asiaa ratkaise, se menee seuraavalle eduskunnalle ja seuraavalle hallitukselle.

Lakia yritettiin uudistaa hieman eri muodossa myös Sipilän hallituskaudella. Silloin yrityksen torppasi saamelaiskäräjät. Riidan ytimessä on kieltä painottava saamelaismääritelmä ja saamelaisten oikeus päättää itse keitä he saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hyväksyvät. Nykymallissa päätöksistä on voitu valittaa hallinto-oikeuteen.

– On riskinä, että Suomelle tulee uusia moitteita YK:n ihmisoikeuselimiltä. En katso, että se on Suomelle kunniaksi. Haluamme olla ihmisoikeuksia puolustava demokratia ja meidän pitää myös omassa toiminnassamme näyttää se, Henriksson kommentoi.

Tänään esitystä ei annettu eduskunnalle, koska keskusta pöytäsi sen valtioneuvoston istunnossa. Aikaa uuteen yritykseen on noin viikko. On mahdollista, että valtioneuvosto kokoontuu jo tulevan viikonlopun aikana. Henrikssonin mukaan uudesta kokouksesta ei ole vielä sovittu.

– Pääministeri päättää siitä, koska hän kutsuu valtioneuvoston koolle.

Pääministerillä on valmius kutsua valtioneuvosto koolle.

MIKSI tämä on jätetty näin myöhäiseksi?

– No tässä on yritetty löytää niitä kompromisseja, mutta kompromissihaluja ei ole sitten löytynyt. Ja sen takia ollaan nyt tässä tilanteessa.

Mikäli hallitus saa esityksen saamelaiskäräjälain muuttamisesta eduskuntaan, keskusta tulee hyvin todennäköisesti äänestämään sitä vastaan. Esityksen läpimeno edellyttäisi siis opposition tukea hieman vähemmistöhallitusten toimintaa muistuttavalla tavalla.

Demokraatti tiedusteli kokoomukselta ja perussuomalaisilta mitä he saamelaiskäräjälain uudistamisesta ajattelevat.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen näkee lakijupakassa merkkejä hallituksen kriisistä.

– Pääministeri näyttää yllättyvän, että saamaleiskäräjälakia ei saada annettua, vaikka tämä on tunnetusti ollut vuosikausia valmisteltu hanke.

– Miten itse saamelaislakiin tulee, niin tämä on äärimmäisen jännitteinen kysymys ja olisi erittäin tärkeätä, että tässä pystyttäisiin huolelliseen, rauhalliseen päätöksentekoon punniten eri puolia. Tätä ei pitäisi toimintakyvyn rajoilla hoippuvan hallituksen riitelyllä ratkaista.

Mikäli hallitus tuo laista esityksen eduskuntaan, kokoomus arvioi sitä Mykkäsen mukaan normaaliin tapaan muun muassa valiokunnissa.

Onko sinulla oma mielipide saamelaiskäräjälaista?

– En ota kantaa. Kaikki me näemme ne syyt, joiden takia on ollut esityksiä muuttaa nykykäytäntöä. Mutta sitten on myös painavia perusteita, joiden mukaan esityksessä on haasteita. Tämä on äärimmäisen vaikeata inressipunnintaa, joka pitäisi tehdä nimenomaan asiapohjalta ja yhteisymmärrystä tavoitellen. Huolellisesti, ei hätiköiden, kiireellä ja riidellen. Jos hallitus esityksen esityksen tuo, joudumme sen vastuullisina päättäjinä arvioimaan eduskunnassa.

PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtaja Riikka Purra toteaa lukinneensa kantansa saamelaiskäräjälaista jo aiemmin.

– Puheenjohtajana olen ihan itse omalla naamallani jo aikaa sitten viime talvena kertonut, että vastustan saamelaiskäräjälakiesitystä. Siinä on nimenomaan ongelmia saamelaiseksi laskettavan määritelmän kanssa.

Miten perussuomalaisten ryhmä toimii, jos esitys annetaan eduskunnalle?

– Emme me ole tätä käsitelleet ryhmäkokouksessa emmekä mitenkään muutenkaan. Tämä on minun oma näkemykseni, mutta totta kai keskustelemme asiasta, jos tällainen tilanne tulee. Kun olen tähän tutustunut ja keskustellut Lapissa ihmisten kanssa, tunturisaamelaisten ja niin edelleen, niin en näe mitään syytä, miksi pitäisi kannattaa tätä.