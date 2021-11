Modig ja Honkasalo syyttävät Puolaa lakien rikkomisesta: ”Kriisin aiheuttaa se, jos ihmisoikeuksia ei enää noudateta ja tämä hyväksytään”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo ja europarlamentaarikko Silvia Modig sanovat Puolan rikkovan lakia estäessään Valko-Venäjän rajalla olevia henkilöitä hakemasta turvapaikkaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Honkasalo toteaa tiedotteessa, että Valko-Venäjän ja Puolan rajalla on diktatuurin pelinappuloiksi joutuneita ihmisiä, joista osa on haavoittuvassa asemassa olevia ja haluaa hakea turvapaikkaa. Oikeudessa hakea turvapaikkaa on kyse perusoikeuksien ytimestä, oikeudesta elämään.

– Turvapaikkaa hakevat ihmiset eivät aiheuta kriisiä. Kriisin aiheuttaa se, jos ihmisoikeuksia ei enää noudateta ja tämä hyväksytään. On surullista, miten helposti diktatuurit saavat eurooppalaiset päättäjät luopumaan yhteisistä arvoista ja kansainvälisestä sopimusjärjestelmästä, Honkasalo jatkaa.

Modig ja Honkasalo toteavat tiedotteessaan, että turvapaikkaprosessissa selvitetään, onko ihminen vaarassa joutua muun muassa kidutuksen kohteeksi. Henkilöllä on EU-lainsäädännön mukaan myös oikeus saada kansainvälistä suojelua, mikäli hän on vaarassa joutua kotimaassaan perustavanlaatuisten ihmisoikeusloukkausten kohteeksi. Palautuskielto on ehdoton.

– Kun Puola väkivaltaisesti käännyttää rajalta ihmisiä, jotka haluavat hakea turvapaikkaa, se toimii laittomasti, Modig sanoo.

Honkasalon ja Modigin mukaan laiton toiminta olisi hyvä todeta suoraan, sen sijaan, että turvaa hakevista puhutaan laittomina ja puhutaan laittomasta siirtolaisuudesta.

– Puolan pitäisi myös sallia riippumattoman median paikalle saapuminen ja kansalaisjärjestöjen avustustoiminta rajalla. EU:n pitäisi myös varmistaa ihmisoikeuksien toteutuminen rajalla, he jatkavat tiedotteessaan.

– Valko-Venäjä pyrkii huojuttamaan EU:n yhtenäisyyttä ja turvallisuutta ja onnistuu siinä, mikäli jäsenmaat alkavat joustaa ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. Tämä on jälleen kerran esimerkki siitä, että EU tarvitsee toimivan, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen perustuvan maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan, joka tarjoaa myös turvallisia, laillisia reittejä saapua EU:hun, Modig jatkaa.

Honkasalo ja Modig ovat huolissaan siitä, että EU:n oikeusvaltioperiaate on vaarassa murentua, jos EU ei kaikissa tilanteissa puolusta ihmisoikeuksien loukkaamattomuutta ja oikeusvaltioperiaatetta.

Honkasalo ja Modig vaativat Suomelta ja EU:lta toimia Puolan toimien laittomiksi toteamiseksi. He esittävät, että EU varmistaa turvapaikkaprosessien asiallisen hoitamisen ja takaa kansainvälisen suojelun myöntämisen sitä tarvitseville.