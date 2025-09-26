Moldova äänestää parlamenttivaaleissa sunnuntaina – pelissä maan EU-integraation eteneminen

Moldovalaiset äänestävät jännittyneissä parlamenttivaaleissa sunnuntaina. Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Ryhor Nizhnikaun mukaan vaaliasetelma on selkeä, mutta sunnuntain äänestystulos varsin arvaamaton. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Useimpien mielipidemittausten mukaan johdossa on presidentti Maia Sandun Eurooppa-myönteinen keskustaoikeistolainen puolue (PAS). Oppositio on kuitenkin noussut kintereille, joten PAS tuskin kykenee säilyttämään ehdotonta enemmistöään parlamentissa.

Tämä on merkittävää, sillä Moldova aloitti viime vuonna viralliset liittymisneuvottelut EU:n kanssa.

- Moldovan kannalta tämä saattaa olla eräänlainen käännekohta. Ja myös Euroopan kannalta, Nizhnikau sanoo.

Ehdottoman enemmistönsä menettäessään PAS voisi edelleen muodostaa vähemmistöhallituksen. Se ei kuitenkaan voisi säätää lakeja yhtä nopeasti ja päättäväisesti kuin EU siltä edellyttäisi.

- EU:hun liittymisen edellytysten täyttyminen hidastuisi huomattavasti, Nizhnikau sanoo.

Jos valtaan nousisi nykyisen opposition muodostama hallituskoalitio, Moldovan EU-integraatio pysähtyisi kokonaan. Lisää aiheesta EU vai Venäjä? Moldovan vaaleissa päätetään maan uudesta suunnasta

- Silloin päädytään Georgian kaltaiseen tilanteeseen, jossa hallituskoalitio jarruttaisi koko asiaa.

Moldova on jakautunut niihin, jotka haluavat läheisempiä suhteita EU:hun ja niihin, jotka haluavat säilyttää neuvostoajalta peräisin olevat suhteet Venäjään.

Nizhnikau sanoo EU:n panostaneen Moldovaan valtavasti. Poliittisia ja taloudellisia panostuksia ajatellen maan nykyhallinnon kaatuminen olisi paitsi merkittävä poliittinen takaisku, myös mainehaitta.

ANALYYTIKOIDEN mukaan Moldovasta on tullut koekenttä Venäjän informaatiosodankäynnille. Vaalien alla on levinnyt syväväärennettyjä videoita ja perusteettomia väitteitä maan presidentistä. Tutkinnoissa on löydetty yhteyksiä Venäjään kytkeytyviin disinformaatiokampanjoihin.

Presidentti Sandu syytti maanantaina Venäjää satojen tuhansien äänten ostamisesta sekä levottomuuksien, väkivallan ja pelon lietsomisesta. Viranomaiset pidättivät eri puolilla maata tehdyissä ratsioissa yli 70 ihmistä Venäjän vaikuttamispyrkimyksiin liittyen.

Moldovan tilannetta arvioitaessa on erotettava toisistaan kaksi asiaa, sanoo Nizhnikau. Hänen mukaansa on totta, että Venäjä harjoittaa maassa disinformaatiokampanjointia, rahoittaa oppositiopuolueita ja ostaa ääniä. Venäjä haluaa Sandun Eurooppa-myönteisen PAS-puolueen häviävän tulevissa vaaleissa.

- En usko, että Moldovaan syntyisi vahvaa Venäjä-mielistä koalitiota, mutta tavoitteena on ajaa maa poliittiseen epävakauteen ja kaaokseen, jossa sitä on vaikea hallita, Nizhnikau sanoo.

Hänen mukaansa yhtä suurena ongelmana voi kuitenkin pitää sitä, että nykyhallitus ei ole kyennyt ratkaisemaan monia kansalaisia koskettavia ongelmia.

- Tulevien vaalien keskiössä ovat pikemminkin sosiaaliset ja taloudelliset kysymykset kuin geopoliittiset, Nizhnikau arvioi.

Nizhnikau näkee, että vaalit ovatkin ennen kaikkea luottamusäänestys nykyhallitukselle. Tyytymättömyys nykyhallintoon luo osaltaan hedelmällisen maaperän Venäjän vaikuttamispyrkimyksille.

MOLDOVAN nykyhallituksen vahva tuki Ukrainalle on Nizhnikaun mukaan lisännyt hallituksen epäsuosiota kansan keskuudessa.

- Moni moldovalainen uskoo, että hallituksen nykyinen linja kasvattaa riskiä sodan leviämisestä Moldovan alueelle. Lisäksi suuri osa kansasta ei pidä sotaa lainkaan prioriteettina, hän sanoo.

- Heille Ukrainan sota on prioriteettilistalla vasta sijalla kymmenen. Kaukana talouden, korruption ja köyhyyden kaltaisten kotimaan ongelmien takana.

Moldovan vaalit heijastuvat myös naapurimaa Ukrainaan, sillä Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyyspyrkimykset ovat kytkeytyneet tiiviisti toisiinsa.

Jos Moldovan hallitus vaihtuu EU-vastaiseksi, vaikeuttaa se myös Ukrainan jäsenyyspyrkimyksiä. Venäjä-myönteinen hallitus Moldovassa tarjoaisi Venäjälle myös uuden väylän painostaa Ukrainaa, Nizhnikau sanoo.

Nizhnikau ennakoi, että hallituksen muodostamisprosessi tulee joka tapauksessa olemaan erittäin vaikea. Uusiin vaaleihin voidaan Moldovassa päätyä jo ensi vuonna.

Mahdollinen skenaario on, että PAS yrittää pysyä vallassa muodostamalla vähemmistöhallituksen. Se voi pyrkiä saamaan pienpuolueita tai yksittäisiä opposition edustajia mukaan hallituskoalitioon.

Toisessa skenaariossa valtaan nousevat Venäjä-myönteiset puolueet, jotka ryhtyvät purkamaan viime vuosien uudistuksia.

- Tämä olisi Moldovalle ja Euroopalle painajaismainen kehityskulku, Nizhnikau sanoo.

Anniina Korpela / STT