Mona Schalin on nyt taiteen akateemikko

Presidentti Alexander Stubb on myöntänyt taiteen akateemikon arvonimen arkkitehti Mona Schalinille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Schalin on arkkitehtina erikoistunut rakennussuojeluun, korjausrakentamiseen ja rakennetun kulttuuriympäristön suojeluun.

Presidentti myöntää akateemikon arvonimen erittäin ansioituneelle taiteilijalle taideneuvoston esityksestä. Arvonimi on elinikäinen.

Taideneuvosto kertoo perusteluissaan, että Schalin on ollut edelläkävijä modernin arkkitehtuurin tutkimuksen ja korjauksen menetelmien kehittämisessä.

71-vuotiaan Schalinin merkittävimpiä restaurointi- ja korjauskohteita ovat Helsingissä sijaitsevat Alvar Aallon suunnittelema Kelakartano, Urho Kekkosen Tamminiemen museo ja Yrjö Lindegrenin suunnittelema Käärmetalo sekä useat Suomenlinnan rakennukset.

Käpylässä sijaitsevan Käärmetalon peruskorjauksen suunnittelusta Schalinille myönnettiin Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto vuonna 2019 ja kansainvälinen Docomomo-palkinto vuonna 2021.

SCHALIN on toiminut arkkitehtuurin historian ja restauroinnin opetuksen kehittäjänä Suomessa ja Pohjoismaissa. Tutkimus- ja opetustyöllään hän on edesauttanut rakennusperinnön ja rakennetun kulttuuriympäristön arvojen ymmärrystä ja arvostusta, perusteluissa kerrotaan.

Taiteen akateemikkoja voi olla samanaikaisesti 11. Arvonimi vapautui sen vasta viime vuonna saaneen arkkitehti, professori emeritus Vilhelm Helanderin kuoltua alkuvuodesta. Helander ehti olla akateemikkona vain muutaman kuukauden ajan.

Muut taiteen akateemikot ovat kuvataiteilija Eija-Liisa Ahtila, valokuvaaja Caj Bremer, muusikko Hilja Grönfors, elokuvaohjaaja Pirjo Honkasalo, tanssitaiteilija Marjo Kuusela, kirjailija Hannu Mäkelä, tekstiili- ja muotitaiteilija Vuokko Nurmesniemi, kapellimestari Jorma Panula, näytelmäkirjailija, ohjaaja Sirkku Peltola sekä performanssitaiteilija Roi Vaara.