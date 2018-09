”Moni pitkäaikaistyötön uhkaa jäädä vaille palvelua” – kansanedustajat pitävät kuntakokeilujen lakkauttamista vastuuttomana

SDP:n kansanedustajat Sirpa Paatero ja Tarja Filatov pitävät vastuuttomana Juha Sipilän (kesk.) hallituksen päätöstä lakkauttaa työllisyyden kuntakokeilut.

– Jos kuntakokeiluja ei jatketa, moni pitkäaikaistyötön jää kokonaan vaille palvelua. Suomella ei ole varaa siihen. Rakennetyöttömyyden hoito ei saa pysähtyä vain siksi, että siniset eivät hallituksessa suostu jatkamaan työllisyyden kuntakokeilua. Häntä ei saa heiluttaa koko koiraa, Paatero ja Filatov sanovat.

Vaarana on, että kuntakokeilujen päättyessä ja pilottilakien myöhästyessä työttömistä tulee heidän mukaansa kokeilualueilla väliinputoajia, joiden asioita ei hoida TE-palvelut eikä kuntakaan.

Paateron ja Filatovin mukaan kuntakokeilulakia tulisi jatkaa vuoden 2020 loppuun asti. Kokeilun jatkon rahoitusta voitaisiin tukea kasvupalvelupilotoinnista säästyneillä varoilla.

– Hallitus antoi hätäisesti valmistellun ”pilottilain”, jolla kokeilut siirrettäisiin yksityisten palveluntuottajien kontolle ennen kuin maakuntauudistus astuu voimaan. Alun perin oli tarkoitus, että kokeilut jatkuvat maakuntauudistukseen asti. Suomella ei ole varaa siihen, että vaikeasti työllistyvien palvelut pysähtyvät hallituksen jääräpäisyyden vuoksi, kommentoi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Filatov.

Filatov ja Paatero muistuttavat, että ongelma olisi helposti ratkaistavissa.

”Tarvittaisiin pelkästään yksinkertainen päivämäärän muutos.”

– Niin sanottujen pilottilakien käsittely ei ole läpihuutojuttu, koska laissa annettaisiin yksityisille palvelutuottajille muun muassa palvelutarvearvioinnin oikeus. Aiemmissa lainsäädännöissä tätä on pidetty viranomaistoimintana. Samoin eduskunnalle annetussa kasvupalvelulaissa.

– Kuntakokeilulainsäädännöllä on jo olemassa perustuslakivaliokunnan siunaus. Tarvittaisiin pelkästään yksinkertainen päivämäärän muutos. Sillä estettäisiin ihmisten putoaminen lakien väliin, summaa hallintovaliokunnan SDP:n valiokuntavastaava Paatero.

– Kun kuntakokeiluista päätettiin, ajatuksena nimenomaan oli, että ne jatkuvat niin pitkään, että uusi lainsäädäntö on valmis ottamaan ihmisistä kopin. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on yksimielisesti vaatinut kuntakokeilulle jatkoa. Tämä vaade on kaikunut ministeri Jari Lindströmin (sin.) kuuroille korville, toteaa Filatov.

Jos maakuntauudistus kaatuu, pilottilait jäävät pysyväksi lainsäädännöksi.

Paatero ja Filatov jättivät keväällä kirjallisen kysymyksen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta lainsäädännöstä ja kuntakokeilujen kiireellisestä jatkamisesta.

Ministeri Lindströmin vastauksessa todetaan, että vaikka ”kokeilun kestoon liittyvät reunaehdot ovat olleet tiedossa jo ennen kokeilujen alkamista elokuussa 2017”, ei hallitus ole valmis jatkamaan kuntakokeilujen määräaikaa.

Filatov ja Paatero vaativat ministeriä tarkistamaan mielipidettään ja estämään kuntakokeilun piirissä olevien ihmisen putoamisen ei kenenkään maalle.