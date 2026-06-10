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Kotimaa

10.6.2026 06:42 ・ Päivitetty: 10.6.2026 06:42

Monilapsisten perheiden äitien työllisyys heikkeni muita enemmän

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Vaikea työmarkkinatilanne on heikentänyt monilapsisten perheiden äitien työllisyyttä. Tieto ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kolmen tai useamman lapsen äideistä vain 65 prosenttia oli työllisiä viime vuonna. Vuonna 2022 heidän työllisyysasteensa oli 74 prosenttia.

Yhden tai kahden lapsen äideistä noin neljä viidesosaa oli työllisiä viime vuonna. Isien työllisyysasteessa perheen koko ei näkynyt.

Yliaktuaari Tarja Baumgartnerin mukaan ilmiötä voi selittää se, että monilapsisten perheiden äidit ovat keskimäärin matalammin koulutettuja.

Ulkomaalaistaustaiset äidit olivat suomalaistaustaisia harvemmin työllisiä. Heidän työllisyysasteensa oli viime vuonna 56 prosenttia. Vastaava luku suomalaistaustaisilla äideillä oli 86 prosenttia.

Baumgartnerin mukaan lukujen eroa selittää muun muassa se, että ulkomaalaistaustaiset äidit ovat keskimäärin nuorempia ja heillä on useammin alle kouluikäisiä lapsia.

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