Monten trilleri huipentuu sunnuntaina: Ogier vs. Rovanperä, ero 16 sekuntia

Montessa piti odottaa reilusti yli puolenvälin, 12. erikoiskokeeseen asti, ennen kuin nähtiin muulla kuin Toyotalla ajettu pohja-aika: Hyundain Thierry Neuville onnistui olemaan 1,1 sekuntia Toyotan Elfyn Evansia nopeampi. Pertti Knuuttila

Johtonsa muurannut Sebastien Ogier jatkoi varmistelevaa ajoa, päämääränään ennätyksellinen 9. merkintä Monte Carlon kunniatauluun.

Kalle Rovanperä ajoi kolmelle pohjat päivän kuudesta erikoiskokeesta ja kuroi Ogierin etumatkaa 17,5 sekunnilla 16 sekuntiin. Sunnuntaina ajetaan neljä erikoiskoetta, yhteensä 67,88 ek-kilometriä.

– Luulen, että eroa on tarpeeksi. Viimeinen oli kaikkein vaarallisin rengasrikoille, joten otin varovasti. Olen tyytyväinen, että se on ohi nyt, kertoi Ogier viimeisen pimeässä ajetun serpentiini pöyrityksen jälkeen.

Neuville on edelleen kolmantena 32 sekuntia kärkeen. Elfyn Evans siirtyi rallin neljänneksi ohi Ott Tänakin.

Esapekka Lapin lauantain aamunlenkillä heränneet toiveet saavuttaa kuudes sija ajamalla kärsivät pahan kolauksen heti iltapäivän ensimmäisellä pätkällä. Hitaasti tyhjentynyt oikean takarenkaan rengasrikko ja yli puolenminuutin aikatappio ja kokonaiskilpailussa jo lähes kolmeen minuuttiin venähtänyt kaula sinetöivät Lapin loppurallista testi- ja sisäänajokisan.

– Varmasti siellä on ollut teräviä kiviä leikkauksessa. Muuta selitystä ei ole, kuittasi Lappi maalissa kahdeksantena, kun päivästä oli kaksi ek:ta ajamatta.

– Tämä on ollut hyvä päivä. Me saimme autoa paljon paremmaksi ja se tuntuu paremmalta minulle nyt. Viimeistään nyt olen tyytyväinen, tämä on hyvä, summasi Lappi viimeisen ek:n maalissa.

Päivän keskeyttäjiin laskettiin vain M-Sportin Fordin Pierre-Luis Loubet, joka teloi autonsa jäisessä, aamun ensimmäisen ek:n maalimutkassa. Perjantaina Loubet kärsi jo ohjaustehostimen hajoamisen. Saman vaivan kanssa joutui lauantaina kamppalemaan tallitoveri Ott Tänak.

– Näyttää siltä, että se hieman lämpötilasta johtuva. Kun on mutkaista, ohjaus on raskas, mutta nopealla ja suoralla se ei ole niin paha, valotti Tänak tilannettaan viidennelle sijalle juuttuneena.

Emme voi pysäyttää teknologiaa, emme voi pysähtyä.

KILVANAJON lisäksi Monacossa järjestettiin perjantaina seminaari, jossa katsottiin tulevaan, yli tämän hetken rallin MM-sarjan, jossa kuninkuusluokassa ajetaan hybridiautoilla, jotka käyttävät 100 %:sesti uusiutuvaa polttoainetta. Seminaarin järjestäjä oli saksalainen MM-sarjan promootioyhtiö WRC Promoter GmbH toimitusjohtajansa Jona Siebelin johdolla.

Tilaisuus oli ensimmäinen avoimmuudessaan ja laajuudessaan. Voi todeta, ettei yhtään liian aikaisin, sillä nykyisillä teknologiaratkaisuilla ajetaan ainakin vuoden 2025 loppuun. Autonvalmistajilla pitäisi seuraavan sukupolven WRC:t olla perusratkaisuiltaan jo suunnittelupöydällä.

Koko päivän kestäneiden diasulkeisten mielenkiintoisimmista tulevaisuuden hahmotelmista vastasivat Hyundain entinen vt. rallitallin vetäjä, nykyinen Hyundai motorsportin voimalinja ja tulevaisuuden teknologioiden johtaja Julien Moncet sekä entinen Renault urheilu-autojen presidentti sekä Monten järjestävän Monacon autourheilukerhon, ACM:n hallituksen johtajiston jäsen Patrice Ratti.

– Tulevaisuuden liikkumisen rakentaminen on tehtävä moottoriurheilua hyödyntäen. Siinä on lyhyen tähtäimen ja pitkä aikavälin muutoksia. Hän nosti historiasta yhtenä esimerkkinä nelivetoisuuden. Lisäksi akkujen vaihtaminen voi olla kehityskulku, joka ehkä toteutuu, jos akut kehittyvät riittävästi. Lopulta ralli on testausta äärimmäisissä olosuhteissa. Mikä toimii rallissa, on todennäköisesti kestävä ja ekologinen ratkaisu myös kuluttajille. Autojen paino ja koko ovat lopulta globaaleja kysymyksiä. Ei ole vain yhtä ratkaisua ja aikaa on hukattu jo liikaa, linjasi Moncet.

Ratti puolestaan näki keskeisenä ratkaisuna vihreiden polttoaineiden kehittämistä jo käytössä oleviin autoihin.

– Todennäköisesti ei tule yhtä ja samaa teknologiaa koko maailmaan, mutta YK:n globaalejakin toimia tarvitaan. Ei voi olla vain loputonta rakentamista, regulaattorit ovat suuressa osassa. Biopolttoaineet toimisivat Euroopassa. EU:n pitäisi ottaa johtajuus. Päästöhuijaus vei puhevaltaa autoteollisuudelta. Sähkö ei ole ainoa ratkaisu. Maita on vaikea saada yksimielisiksi: on maat, joilla on energiaa ja ne, joilla ei ole. EU-ohjaus avainasemassa.

Päivän aikana kävivät nykyisten MM-sarjan valmistajien tiimipäälliköistä M-Sportin Fordilta ja Toyotalta antamassa näkemyksiään.

– Meillä on motto, Toyotan idea, että olemme täällä oppimassa. Mikä innovaatio sitten olisi tulevaisuuden ratkaisu, voisi se koostua vetyhybridin ja polttomoottorin yhdistelmästä, jossa mukana myös ääni, sanoi Jari-Matti Latvala.

P1 Fuelsin toimitusjohtajan Martin Poplikan mukaan rallin MM-sarja, joka on ensimmäinen uusiutuviin siirtyjä, todisti, että muutos mahdollinen.

Lauantaina alkuillasta vieraili FIA:n puheenjohtaja Mohammed Ben Sulayem Monacossa ja kertoi autourheilun kattojärjestön näkemyksiä tulevaisuuteen. Hän painotti FIA:n proaktiivisuuden tärkeyttä.

– Uudet säännöt pitää tehdä niin, että ne ovat hyvät ja aiempaa joustavammat. FIA:n pitää toimia poliiseina, ettei moottoriurheilua tuhota. Ovatpa ne valmistajia, promoottoreita, tähtiä tai järjestäjiä. Meidän pitää toimia yhdessä kaikki, myös toimittajat. Puheenjohtajia tähtiä, tapahtumia tulee ja menee, mutta FIA pysyy ja valvoo, että autourheilu jää elävänä. Se on kattojärjestön tehtävä, lausui painokkaasti Sulayem.

– Me pystymme ratkaisemaan ongelmat. Emme voi pysäyttää teknologiaa, emme voi pysähtyä. Me olemme regulaattori. Meidän täytyy koputella oville. Meillä ei ole muuta intressiä kuin moottoriurheilu. Uskon, että yhdestä kahteen valmistajaa on tulossa lisää MM-sarjaan. FIA:n on oltava vahva ja läpinäkyvä kumppani, hän jatkoi.

FIA:n puheenjohtaja vahvisti, että säännöt ovat valmiit kahden kuukauden päästä. Joidenkin tietojen mukaan se on liian myöhään, ja että ratkaisu olisi pitänyt olla valmis viime vuoden puolella. Ei olis ensimmäinen kerta kun sääntöuudistus venyy tai että nykyratkaisulle annetaan vuosi lisäaikaa.