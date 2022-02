Moottoripyöräjengiä vaaditaan lakkautettavaksi – Cannonball: Ei eroa muista kerhoista

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa alkoi maanantaina oikeudenkäynti moottoripyöräjengi Cannonballin lakkauttamisesta valmisteluistunnolla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Cannonballin ja sen alayhdistyksen Squad 32:n lakkauttamista vaativat syyttäjät. Heidän mukaansa Cannonball on rekisteröimätön yhdistys, jonka toiminnan määräävänä ja pääasiallisena tarkoituksena on rikosten tekeminen.

Cannonballin edustajat kiistävät väitteen ja sanovat, ettei ryhmä eroa toiminnaltaan muista moottoripyöräkerhoista.

Pääkäsittely lakkauttamiskanteesta alkaa 27. huhtikuuta. Sitä ennen oikeuden pitää ratkaista, kenellä on jutussa puhevalta Cannonballin puolesta.

Syyttäjien lokakuussa oikeuteen toimittaman lakkauttamiskanteen mukaan Cannonballia ja Squad 32:ta johtaa Esko Eklund. Eklund sanoo kuitenkin vetäytyneensä kerhon toiminnasta vuonna 2019. Hän tai avustajansa ei myöskään tullut paikalle käräjäoikeuteen maanantaina.

Eklundin sijaan kaksi muuta miestä on toimittanut oikeuteen väliintulohakemuksen, jossa toinen heistä sanoo olevansa Cannonballin presidentti ja toinen sen jäsen.

Oikeus antaa ensi viikon keskiviikkona välituomion siitä, kuka voi käyttää asiassa puhevaltaa ryhmän puolesta.

Syyttäjät: Toimii vastoin lakia ja hyviä tapoja.

Syyttäjät olivat myös vaatineet Cannonballin ja Squad 32:n asettamista väliaikaiseen toimintakieltoon. Oikeuden mukaan ratkaisua toimintakiellosta ei anneta ennen pääkäsittelyä.

Keskusrikospoliisin (KRP) mukaan Cannonball on vuonna 1991 Helsingissä perustettu moottoripyöräjengi, joka on sittemmin laajentunut valtakunnalliseksi. Suomen lisäksi sillä on osastot Virossa ja Thaimaassa.

Syyttäjät sanovat, että Cannonball toimii olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja ja on yhdistyslaissa tarkoitettu kielletty yhdistys.

Cannonballin edustajina esiintyvien miesten vastauksessa käräjäoikeudelle vaaditaan lakkauttamiskanteen hylkäämistä ja sanotaan, että Cannonball ei ole yhdistyslaissa tarkoitettu kielletty yhdistys, vaan moottoripyöräkerho, jonka lähes 200 jäsenestä suurella osalla ei ole rikosrekisteriä.