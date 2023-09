”Moraalisesti väärin ja myös lyhytnäköistä” – Soste laski: näin sosiaaliturvan leikkaukset iskevät köyhimpien toimeentuloon

Suomen sosiaali ja terveys Soste ry:n tuoreet laskelmat osoittavat, että hallituksen suunnittelemat indeksijäädytykset sekä työttömyysturvaan ja asumistukeen kohdistuvat leikkaukset lisäävät köyhyyttä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Soste laskee, että pienituloisten määrä kasvaa ensi vuonna noin 40 000 henkilöllä. Heistä noin 12 700 on lapsia. Ensisijaisten etuuksien leikkaukset kasvattavat toimeentulotuen saajien määrää noin 47 000 henkilöllä. Toimeentulotuki on kaikkein byrokraattisin etuus ja siihen liittyy suurimmat kannustinloukut.

– Suomessa kohtuullinen toimeentulo kuuluu kaikille. Ketään ei saa jättää ilman turvaa ja huolenpitoa. Nyt esitettyjen leikkausten vaikutukset kasautuvat samoille ihmisille ja samoille kotitalouksille. Näin leikkaukset lisäävät eriarvoisuutta ja voivat aiheuttaa ja vahvistaa ylisukupolvisia ja vakavia ongelmia, Sosten hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta toteaa tiedotteessa.

Hänen mielestään leikkauksia pitää kohtuullistaa ja harkita niiden korvaamista esimerkiksi perumalla suunniteltuja hyvätuloisten verohelpotuksia.

ESIMERKIKSI Helsingissä yksin asuvalla ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavalla kuukausitulojen reaalinen pudotus ensi vuonna on 168 euroa. Asumismenojen jälkeen hänellä jää käytettäväksi 588 euroa eli 138 euroa vähemmän kuukaudessa kuin nyt.

Jyväskylässä vastaavassa tilanteessa olevalla työttömällä tulojen reaalinen muutos on 189 euroa. Asumismenojen jälkeen hänellä jää käytettäväksi 623 euroa eli 162 euroa vähemmän kuin nyt.

Peruspäivärahaa saavalla tulot pysyvät lähes ennallaan, koska toimeentulotuki paikkaa toimeentuloa, eikä toimeentulotukeen kohdistu indeksijäädytyksiä. Reaalitulot kasvavat Helsingissä kolme euroa ja Jyväskylässä seitsemän euroa.

Helsingissä ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavalla pariskunnalla, joista toinen on osa-aikatyössä, ja jolla on kaksi lasta, tulojen reaalimuutos on 433 euroa. Asumiskulujen jälkeen pariskunnan käytettävissä olevat tulot laskevat 362 euroa kuukaudessa, Jyväskylässä vastaavat luvut ovat 360 euroa ja 291 euroa.

PIENIPALKKAISELLA Helsingissä yksin asuvalla reaalitulot vähenevät 204 eurolla kuussa. Asumiskulujen jälkeen hänellä jää käyttöön 169 euroa vähemmän kuussa. Jyväskylässä vastaavassa tilanteessa asumismenojen jälkeen käyttöön jää 142 euroa vähemmän.

– Kun sosiaaliturvaa leikataan, suurimpina kärsijöinä ovat lapset, jotka elävät köyhissä perheissä. Lapsena koettu köyhyys näkyy myöhemmin elämässä isoina vaikutuksina, mielenterveys- ja muina ongelmina, koulutustasossa ja työllistymisen vaikeuksina. Näennäiset säästöt nyt merkitsevät isoja kuluja myöhemmin, Sosten hallituksen varapuheenjohtaja Riitta Särkelä muistuttaa.

Laskelmissa on huomioitu hallitusohjelmassa linjatut indeksijäädytykset, työttömyysturvan porrastus, työttömyysturvan suojaosan ja lapsikorotusten poisto, suurin osa asumistuen leikkauksista sekä lapsilisien korotukset.

NÄIDEN LISÄKSI sosiaaliturvaan on tulossa myös muita leikkauksia, jotka heikentävät pienituloisten toimeentuloa ja lisäävät köyhyyttä entisestään. Tällaisia leikkauksia ovat esimerkiksi työttömyysturvan omavastuuajan ja työssäoloehdon pidennys, toimeentulotuessa hyväksyttävien asumismenojen tiukennus sekä asumistuen varallisuusraja ja omistusasujien rajaaminen tuen ulkopuolelle.

– Sosiaaliturva on ollut pitkään yksi niistä peruspilareista, jotka ovat pitäneet huolta siitä, että kukaan ei joudu elämään täysin vailla turvaa ja mahdollisuutta parempaan elämään, Sosten erityisasiantuntija Anna Järvinen huomauttaa.

Järjestö on tuonut jo aiemmin esille, että nykyiselläänkin perusturvan taso on liian matala eli tosiasiassa sitä pitäisi korottaa, ei leikata.

– Köyhimpien toimeentulon heikentäminen ei ole ainoastaan moraalisesti väärin, vaan se on myös lyhytnäköistä.

Mikrosimulointilaskelmat on tilattu yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa, ja ne on tehnyt valtiotieteiden tohtori Pertti Honkanen.