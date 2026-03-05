Politiikka
5.3.2026 12:50 ・ Päivitetty: 5.3.2026 12:55
Heinäluoma: Nyt testataan Suomen ulkopoliitikan konsensusta – uusi ydinaselinja erottaa meidät Pohjoismaista
Hallitus kertoi tänään, että se esittää ydinenergialain muutosta sekä ydinräjähteiden varastointia, kuljettamista ja käyttöä koskevien rajoitusten poistamista. Vielä Nato-jäsenyyspäätöstä tehtäessä puolueet yhteisymmärryksessä päättivät säilyttää nämä ydinaseita koskevat rajoitukset.
Europarlamentaarikko Eero Heinäluoman (sd.) mukaan hallituksen ja presidentti Stubbin mitä ilmeisemmin yhteinen linjaus muuttaisi Suomen vuosikymmenten aikaiset ydinaselinjat. Hän kirjoitti asiasta Maaseudun Tulevaisuudessa tänään julkaistussa kolumnissaan.
– Uusi linjaus erottaisi Suomen selvästi muista Pohjoismaista, joilla on Nato-jäsenyyteen liittyen erilaisia rajauksia ydinaseiden käyttämiselle. Samanlaisia itse asetettuja reunaehtoja löytyy useimpien Naton ja EU:n itärajan maiden päätöksenteosta, Heinäluoma kirjoittaa.
Heinäluoma pitää Suomen erottautuminen ydinasepolitiikassa muista Pohjoismaista siinä mielessä kummalliselta, että EU:n ja Naton rajamaana juuri Suomella pitäisi olla erityinen intressi, ettei ydinaseita koskaan käytetä.
Hiipien maaperällemme ilmestyvät ydinaseet ovat se huonoin mahdollinen vaihtoehto.
– Suomen ja suomalaisten kannalta on erityistä merkitystä, että ydinaseiden käyttökynnys pidetään korkeana. Kaikista aseista ydinaseet ovat tuhovoimaltaan juuri kauheimmat. Ne ovat aitoja maailmanlopun aseita. Suomen kannalta ydinaseiden käyttäminen on aina ongelmallista, tapahtuu se sitten kummalla puolella rajaa tahansa.
Heinäluoman mukaan ydinaseista ollaan hyvää vauhtia tekemässä arkipäiväisiä joka paikan leluja.
– Suomen kannalta asian tekee ongelmalliseksi se, että lähellämme Kuolan niemimaa ja Pietari ovat noiden aseiden potentiaalisia läntisiä iskukohteita.
Heinäluoma muistuttaa, että ydinenergialain muutos antaa mahdollisuuden avoimeen julkiseen keskusteluun, jossa kansalaiset saavat ajantasaisen tiedon ja voivat ottaa kantaa siihen, mihin kaikkeen Suomi jatkossa sitoutuu.
– Hiipien maaperällemme ilmestyvät ydinaseet ovat se huonoin mahdollinen vaihtoehto.
