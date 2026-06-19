Politiikka
19.6.2026 05:37 ・ Päivitetty: 19.6.2026 05:37
MT-kysely: Suomalaisten pääministerisuosikit ovat Antit ja Riikka
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on Maaseudun Tulevaisuuden tilaaman kyselyn mukaan suomalaisten suosikki seuraavaksi pääministeriksi. Lindtman sai kyselyssä 17 prosentin kannatuksen.
Vastaajilta kysyttiin, kuka puolueiden puheenjohtajista olisi paras ihminen seuraavaksi pääministeriksi.
Kakkossijan jakavat keskustan Antti Kaikkonen ja perussuomalaisten Riikka Purra, jotka molemmat saivat 11 prosentin kannatuksen.
NYKYISEN pääministerin Petteri Orpon (kok.) jatkokautta kannatti vain yhdeksän prosenttia vastanneista. Se on huomattavasti vähemmän, kuin mitä kokoomus puolueena on kannatusmittauksissa saanut.
Vihreiden Sofia Virta ja vasemmistoliiton Minja Koskela keräsivät kumpikin seitsemän prosentin tuen.
Liike Nytin Harry Harkimoa pääministeriksi toivoi neljä prosenttia vastaajista. RKP:n Anders Adlercreutz ja kristillisdemokraattien Sari Essayah ylsivät kolmeen prosenttiin.
MONI suomalainen kaipaa silti jotain muuta. Kyselyyn vastanneista 13 prosenttia oli sitä mieltä, ettei kukaan eduskuntapuolueiden puheenjohtajista ole paras pääministeriksi. 15 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.
Kyselyn toteutti Kantar Agri, ja siihen vastasi noin tuhat ihmistä toukokuun lopulla. Koko otannan virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.
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