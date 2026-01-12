Politiikka
12.1.2026 06:22 ・ Päivitetty: 12.1.2026 06:30
MT: Tällainen olisi suomalaisten suosikkihallitus – keskustan kanssa
Suomalaisten suosikkipuolueet seuraavan hallituksen muodostajiksi ovat SDP, keskusta ja kokoomus, ilmenee Maaseudun Tulevaisuuden kyselystä.
Vastaajilta kysyttiin, minkä kolmen puolueen he ainakin tahtovat muodostavan pohjan seuraavalle hallitukselle.
Vastaajista 51 prosenttia haluaa seuraavaan hallitukseen SDP:n, 46 prosenttia keskustan ja 37 prosenttia kokoomuksen. Toukokuussa tehdystä kyselystä SDP:n suosio putosi seitsemällä ja keskustan suosio yhdellä prosenttiyksiköllä. Kokoomuksen kannatus nousi kolmen prosenttiyksikön verran.
Vasemmistoliiton hallituksessa haluaisi nähdä 25, perussuomalaiset 24 ja vihreät 23 prosenttia vastanneista.
KYSELYYN vastanneet naiset suosivat miehiä huomattavasti enemmän SDP:tä, vihreitä ja vasemmistoliittoa.
Miehet tukevat enemmän keskustaa ja oikeistoa, naiset hyljeksivät erityisesti perussuomalaisia.
Keskustan kannattajat jakautuvat mieluisimman hallituskumppanin valinnassa
Erityisen voimakkaasti sukupuolittunut jako korostuu alle 30-vuotiaissa.
SDP on erityisen suosittu nuorison keskuudessa. Nuorista naisista jopa 66 prosenttia haluaisi puolueen hallitukseen.
Keskustan kannattajat jakautuvat mieluisimman hallituskumppanin valinnassa. Heistä 45 prosenttia haluaisi kokoomuksen kanssa hallitukseen, toiset 45 prosenttia valitsisivat SDP:n.
Kantar Agrin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli tuhat suomalaista joulukuun puolivälin paikkeilla. Aineiston virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä. Osaotosten tulokset ovat suuntaa antavia.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.