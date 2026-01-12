Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

12.1.2026 06:22 ・ Päivitetty: 12.1.2026 06:30

MT: Tällainen olisi suomalaisten suosikkihallitus – keskustan kanssa

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Suomalaisten suosikkipuolueet seuraavan hallituksen muodostajiksi ovat SDP, keskusta ja kokoomus, ilmenee Maaseudun Tulevaisuuden kyselystä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vastaajilta kysyttiin, minkä kolmen puolueen he ainakin tahtovat muodostavan pohjan seuraavalle hallitukselle.

Vastaajista 51 prosenttia haluaa seuraavaan hallitukseen SDP:n, 46 prosenttia keskustan ja 37 prosenttia kokoomuksen. Toukokuussa tehdystä kyselystä SDP:n suosio putosi seitsemällä ja keskustan suosio yhdellä prosenttiyksiköllä. Kokoomuksen kannatus nousi kolmen prosenttiyksikön verran.

Vasemmistoliiton hallituksessa haluaisi nähdä 25, perussuomalaiset 24 ja vihreät 23 prosenttia vastanneista.

KYSELYYN vastanneet naiset suosivat miehiä huomattavasti enemmän SDP:tä, vihreitä ja vasemmistoliittoa.

Miehet tukevat enemmän keskustaa ja oikeistoa, naiset hyljeksivät erityisesti perussuomalaisia.

Keskustan kannattajat jakautuvat mieluisimman hallituskumppanin valinnassa

Erityisen voimakkaasti sukupuolittunut jako korostuu alle 30-vuotiaissa.

SDP on erityisen suosittu nuorison keskuudessa. Nuorista naisista jopa 66 prosenttia haluaisi puolueen hallitukseen.

Keskustan kannattajat jakautuvat mieluisimman hallituskumppanin valinnassa. Heistä 45 prosenttia haluaisi kokoomuksen kanssa hallitukseen, toiset 45 prosenttia valitsisivat SDP:n.

Kantar Agrin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli tuhat suomalaista joulukuun puolivälin paikkeilla. Aineiston virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä. Osaotosten tulokset ovat suuntaa antavia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
10.1.2026
Uskonnonopetuksesta viriämässä riita: katsomusaine on poliitikoille iso mörkö
Lue lisää

Mikko Majander

Kohti Ruotsin vaaleja
10.1.2026
Murtuuko oikeistovalta? Ensi vuoden kiinnostavimmat vaalit Suomelle pidetään Ruotsissa
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
9.1.2026
Janne Riiheläinen: Venezuelasta tuli leimakirves vasemmiston mätkimiseen – ajan hengessä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU