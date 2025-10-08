MTV irtisanoo ja muuttaa uutislähetystensä muotoa

Mediayhtiö MTV on saanut koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut päätökseen. Yhtiö kertoo lopputuloksesta tiedotteessaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Muutosneuvotteluiden jälkeen henkilöstön lopullinen vähennystarve on 35 työntekijää. Määrä voi yhtiön mukaan kuitenkin muuttua vielä, jos kaikki ihmiset eivät ota vastaan heille tarjottuja uusia työtehtäviä.

Alkuperäinen vähennystarve pieneni, sillä syyskuussa neuvotteluiden alkaessa yhtiö varoitti voivansa joutua poistamaan jopa 45 työntekijää. Yhtiössä on nyt yhteensä noin 390 työntekijää.

UUDET työjärjestelyt näkyvät vastedes myös television katsojille. Esimerkiksi viikonloppujen uutislähetyksissä yhtiö kertoo luopuvansa perinteisestä kahden uutisankkurin mallistaan.

Aamun televisiolähetystä Huomenta Suomea pidennetään jonkin verran.

Yhtiö perustaa myös uusia sisältöhankinta-, markkinointi- ja brändäysyksiköitä mainosmyyntiään tehostamaan.

Tilinpäätöstietojen perusteella yhtiön tulos on ollut pakkasella vuodesta 2021 lähtien. Viime vuonna MTV teki tappiota runsaat kaksi miljoonaa euroa.