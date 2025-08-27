Palkittu politiikan aikakauslehti.
27.8.2025 04:45 ・ Päivitetty: 27.8.2025 04:45

MTV: Selvitys huntukiellosta valmistumassa lähipäivinä

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Sisäministerin, perussuomalaisten Mari Rantasen mukaan selvitys niin sanotusta huntukiellosta valmistuu lähipäivinä, kertoo MTV:n uutiset.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Rantanen kertoo MTV:n uutisille pitävänsä kasvot peittävän naamioitumisen kieltämistä julkisilla paikoilla välttämättömänä.

Kyse olisi myös joidenkin musliminaisten käyttämien, kasvot osittain tai kokonaan peittävien huivien kiellosta julkisilla paikoilla.

Huntukiellosta ei ole sovittu hallitusohjelmassa, eikä asiasta ole yksimielisyyttä hallituksessa.

