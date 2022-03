MTV:n sisällöntekijöiden lakonuhka väistyy – Journalistiliitto ja Palta hyväksyivät sovintoesityksen

Journalistiliitto ja Palvelualojen työnantajat Palta ovat hyväksyneet sovintoesityksen, joka koskee MTV:n sisällöntekijöiden työehtosopimusta. Sovun myötä huomenna perjantaina alkavaksi ilmoitettu lakko peruuntuu. Osapuolet kertovat syntyneestä sovusta tiedotteissaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hyväksytty ehdotus tarkoittaa uutta työehtosopimusta 160:lle sisällöntekijälle, Journalistiliitto kertoo. Sopimus on kaksivuotinen ja voimassa 29.helmikuuta 2024 asti. Toinen vuosi on optiovuosi eli jos sen palkankorotuksesta ei sovita, sopimuksen voi irtisanoa päättymään 28.2.2023. Palkat nousevat tänä vuonna kaksi prosenttia 1.toukokuuta alkaen.

– Lopputulos on kokonaisuutena varsin hyvä verrattaessa työmarkkinakierroksella tehtyihin muihin tes-ratkaisuihin. Uudessa sopimuksessa muun muassa sinetöitiin tavallista paremmat jaksoylityökorvaukset sekä korjattiin aiemmat lomarahojen maksamista ja luottamushenkilön tiedonsaantia koskevat epäkohdat. Osa tärkeistä asioista ratkaistiin paikallisten osapuolten kesken, neuvotteluissa mukana ollut Journalistiliiton juristi Tuomas Aalto sanoo tiedotteessa.

Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen pitää hyvänä, että lakonuhka väistyi ja MTV:n sisällöntekijät saavat jatkaa työtään.

– Tarve uutisammattilaisten tuottamalle ajankohtaissisällölle on juuri nyt erittäin suuri, hän sanoo tiedotteessa.

– Kiitos MTV:n paikallisille osapuolille, jotka ratkoivat sovittelun yhteydessä meille tärkeät kysymykset ja kokonaisuus saatiin kasaan. Samoin kiitän sovittelija Leo Suomaata, joka sai liitot yhteisen ratkaisun taakse, hän sanoo.

Tässä maailmantilanteessa tiedonvälityksellä on valtavan suuri merkitys.

Journalistiliitto ja Palvelualojen työnantajat Palta sovittelivat työriitaa valtakunnansovittelijan toimistolla viisi kertaa. Edellinen työehtosopimus päättyi helmikuun lopussa.

Myös Palta on tyytyväinen, että lakonuhka väistyi ja yhteinen sopimusratkaisu saavutettiin.

– On hienoa, että kykenimme sopimaan työriidan sovittelijan avustuksella ja löytämään yhteisen ratkaisun. Tässä maailmantilanteessa tiedonvälityksellä on valtavan suuri merkitys, kun me kaikki seuraamme uutisia reaaliaikaisesti, Paltan työmarkkinajohtaja Minna Ääri sanoo tiedotteessa.

Ääri pitää ilahduttavana, että työehtosopimuspöytäkirjassa lisättiin paikallisen sopimisen mahdollisuuksia, koska se on omiaan lisäämään dialogia henkilöstön ja työnantajan välillä.