Multala väläytti Ykkösaamussa: Verohelpotusta ammattiliikenteelle

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) nosti esiin työmatkavähennyksen korottamisen ja veronpalautuksen kaltaisen mallin ammattiliikenteelle mahdollisina helpotuksina polttoaineiden korkeisiin hintoihin. Hän kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Multala korosti, että tilannetta ja mahdollisia keinoja pitää kuitenkin arvioida rauhassa.

- Julkisen talouden tila on valtavan vaikea, eikä ole mitään erillistä rahapottia veronmaksajien rahaa, jota voitaisiin nyt kohdentaa tähän. Silloin pitää harkita, mistä se on pois, hän sanoi.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi keskiviikkona hallituksen iltakoulun jälkeen, että valtiovarainministeriölle on annettu tehtäväksi arvioida keinoja, joilla voitaisiin vastata Lähi-idän sodan aiheuttamaan polttoaineiden ja energian hintojen nousuun. Keinoja otettaisiin käyttöön, jos Lähi-idän tilanne pahenee ja pitkittyy.

Öljyn hinnan nousu on näkynyt viime aikoina bensan ja dieselin pumppuhinnoissa. Hintaseurantasivusto Polttoaine.netin mukaan 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli perjantaina 2,005 euroa ja dieselin 2,261 euroa.

Bensaveron lasku tulisi kalliiksi

Muun muassa hallituspuolue perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä on esittänyt yhtenä ratkaisuna tilanteeseen jakeluvelvoitteen laskemista. Multala suhtautuu tähän vaihtoehtoon kriittisemmin.

- Jakeluvelvoitteen laskeminen ei hyvin todennäköisesti ole sellainen nopea ja yksinkertainen paljon vaikuttava ratkaisu, hän sanoi.

Multala huomautti, että jakeluvelvoitteen tarkoituksena on myös irrottaa meitä fossiilisesta energiasta.

Ruotsissa taas kaavaillaan tilanteen vuoksi bensiinin ja dieselin verotuksen väliaikaista madaltamista. Multala huomautti, että tämä maksaa Ruotsille noin 160 miljoonaa euroa, vaikka sen vaikutus pumppuhintoihin on melko maltillinen. Hän sanoi, että hintalappu olisi todennäköisesti miljardi euroa, jos Suomessa haluttaisiin bensaveron alennuksella oikein merkittäviä vaikutuksia.

Suomessa tilanne verrattain hyvä

Multala huomautti, että Lähi-idän sodan aiheuttamassa tilanteessa on kyse nimenomaan fossiilisten polttoaineiden hintakriisistä. Hän korosti, että varsinaista pulaa energiasta ei ole.

Multalan mukaan Suomessa tilanne on verrattain hyvä. Tämä johtuu siitä, että Suomessa on onnistuttu energiantuotannossa irrottautumaan fossiilisista polttoaineista hyvin kattavasti.

- Sähköntuotanto on jo 95-prosenttisesti fossiilivapaata. Nyt se näkyy siinä, että meillä ei sähkön hinta ole tämän tilanteen vuoksi noussut. Olemme siinä mielessä paremmassa asemassa kuin esimerkiksi monet Keski-Euroopan maat, Multala sanoi.

Hänen mielestään tilanteesta olisi hyvä ottaa opiksi se, että Euroopan ulkopuolelta tulevista fossiilisista polttoaineista irrottautumista pyrittäisiin edelleen jatkamaan.