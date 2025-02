Murron kasvutyöryhmän raportti julki – tässä ovat keskeiset ehdotukset

Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtajan Risto Murron johtama kasvutyöryhmä on luovuttanut raporttinsa pääministeri Petteri Orpolle (kok) tänään pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa. Johannes Ijäs Demokraatti

Kuten Helsingin Sanomat eilen ensimmäisenä uutisoi, ryhmä ehdottaa muun muassa perintö- ja lahjaveron poistoa ja sen korvaamista luovutusvoittoverolla. Vaihtoehtoisesti ryhmä esittää myös perintöverotuksen muuttamista siten, että yritysomaisuuden siirto helpottuisi sukupolvenvaihdostilanteissa.

Kesärannassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Risto Murto totesi perintöveron poistosta kysyttäessä, että hän tiedostaa julkisen talouden haasteet. Siitä huolimatta työryhmän ensisijainen ehdotus on perintö- ja lahjaveron poistaminen.

Orpo ei ottanut tilaisuudessa yhteenkään yksittäiseen ehdotukseen vielä kantaa. Hallitus käsittelee kokonaisuutta.

Perintö- ja lahjaveron helpotuksia Murron työryhmä rahoittaisi listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotusta tiukentamalla.

Listaamattomiin yrityksiin ei Orpon hallitusohjelman mukaan kajota. Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa, että hallitusohjelma on kokonaisuudessaan voimassa eikä sitä ole tarkoitus avata. Orpo korosti huolen kantamista yritysten kannusteista

Taloustieteen professori Mika Maliranta jätti työryhmän raporttiin eriävän mielipiteen perintö- ja lahjaveron poistamisesta.

MURTO kertoi tänään tiedotustilaisuudessa, että ryhmä sai yli tuhat kasvuehdotusta muun muassa asiantuntijamuistioina ja kansalaiskommentteina.

Raporttiin on kiteytetty 41 ehdotusta.

Osa on Murron mukaan nopeasti toimeenpantavissa ja jotkut asiat vaativat enemmän pohdintaa ja valmistelua.

Ryhmä keskittyi erityisesti talouselämän yritysten kasvuun ja uudistumiseen.

– Jos yrityselämä ei kasva Suomen on vaikea kasvaa, Murto painottaa.

Kasvutyöryhmän työ ja ehdotukset on tehty teemoittain. Yksi teema on ihmiset ja osaaminen. Murto painotti tässä etenkin koulutusten merkitystä.

Toinen teema liittyy kasvuyritysten toimintaedellytyksiin. Kolmas teema on energiamarkkina ja puhdas vihreä siirtymä. Neljäs teema ryhmällä on puolustusteollisuus. Siinä Suomella on kansallinen intressi mutta Murron mukaan myös mahdollisuus talouselämällä.

Ryhmä tarkasteli poikkileikkaavasti myös verotusta, vaikka kyseessä ei ole varsinainen veroraportti.

VALTIONEUVOSTON tiedotteessa tiivistetään työryhmän ehdotuksia:

Työryhmä ehdottaa mittavia lisäpanostuksia yritysten T&K-verovähennykseen ja puhtaan, vihreän siirtymän investointitukeen. Ne alentaisivat kohdeyritysten yhteisöveroa kohti EU:n 15 prosentin minimitasoa. Tällä vauhditettaisiin yritysrakenteen uudistumista.

Työryhmä helpottaisi yritysten sukupolvenvaihdostilanteita joko huojentamalla perintö- ja lahjaverotusta tai korvaamalla sen kokonaan luovutusvoiton verotuksella. Näitä verohelpotuksia rahoitettaisiin listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotusta tiukentamalla.

Kasvuyritysten kotimaisen rahoituksen vahvistamiseksi työryhmä ehdottaa, että valtio painottaisi sijoituksissaan enemmän ei-listattuja yrityksiä ja pääomasijoittamista. Tämä voitaisiin toteuttaa vähentämällä valtion pörssisijoituksia ja kasvattamalla valtion pääomasijoitusyhtiö Tesin sijoituksia asteittain 2 miljardilla eurolla. Lisäksi raportti sisältää useita muita pääomamarkkinoiden ja erityisesti pääomasijoitustoiminnan kehittämiseen liittyviä ehdotuksia.

Murto painotti tiedotustilaisuudessa huoltaan siitä, että Suomen yrityskanta ei ole uudistunut erityisesti suurten yritysten osalta.

OSAAMISEN lisäämiseksi työryhmä puoltaa tavoitetta koulutustason nostamiseksi siten, että vähintään puolet nuorista aikuisista suorittaa korkea-asteen tutkinnon. Tulevien ikäluokkien pienentyessä pitää valmistautua hallittuun ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän kasvuun.

Puhtaaseen, vihreään siirtymään liittyviä investointeja tulisi edistää myös vaikuttamalla EU-tasolla loppumarkkinoiden kasvattamiseen sekä pitämällä huolta puhtaan energian riittävyydestä ja energiamarkkinoiden toimivuudesta kotimaassa.

Puolustusteollisuuden kasvupotentiaalin hyödyntämiseksi työryhmä ehdottaa valtion roolin vahvistamista puolustusalan vientikaupoissa sekä innovaatioyksikön ja startup-kiihdyttämön perustamista puolustushallintoon. Tekoälyn tuottavuushyötyjen realisoimiseksi työryhmä peräänkuuluttaa tiivistä yhteistyötä julkisen hallinnon, tutkimussektorin ja yrityskentän välillä.

DEMOKRAATTI kysyi Risto Murrolta tiedotustilaisuuden jälkeen, harmittaako häntä, kun kasvuryhmän työstä puhutaan nyt paljon perintöveron kautta asiaan liittyvän esityksen tultua etuajassa julki.

Murto pyytää, että saisi jättää tuntemuksensa kertomatta.

– Kansalaiskeskustelun osalta on selvää, että verotuskysymykset ovat konkreettisia, hän toisaalta huomauttaa.

Perintöveron poisto houkuttelisi rikkaita takaisin Suomeen, pankkiiri Björn Wahlroos ehti jo tänään iloita päivän Helsingin Sanomissa.

Murto sanoo, ettei hän ole akuutisti huolissaan siitä, onko Suomesta valumassa kasvollisia pääomia pois.

Murron mukaan ryhmässä käytiin keskustelua myös muun muassa ansiotuloverotuksen marginaaliverotukseen laskemisesta.

– Ehdotuksemme on katsottu erityisesti uusiutuvan yrityssektorin näkökulmasta, millä voitaisiin uusiutumista tukea. Sitä kautta se ei tullut ehdotusten joukkoon, hän kertoo.

Kasvuryhmä ei myöskään esitä yleistä yhteisöveron laskua.

Murto sanoo, että ryhmässä painottuivat melko nopeasti T&K-painotteisuus ja puhtaan siirtymän asiat.

– Etsittiin vaikuttavuutta.

T&K-vähennys on Murron mukaan harvoja veromuutoksia, joilla on ekonomistien laaja tuki.

HALLITUS käsittelee raportin ehdotuksia seminaarissaan 4.-5. maaliskuuta sekä puoliväliriihessä huhtikuun lopulla. Orpon mukaan kaikkia ehdotuksia arvioidaan.

Murron ryhmän jäseninä ovat olleet valtiosihteeri Risto Artjoki, konsulttiyhtiö KPMG:n lakipalveluiden johtaja Ari Engblom, lastinkäsittelylaitteita valmistavan Cargotecin hallituksen jäsen Reija-Leena Hankonen-Nybom, pääomasijoitusyhtiö EQT:n osakas Vesa Koskinen, sijoitusyhtiö Kovanen Capitalin toimitusjohtaja Eeva Kovanen, tutkimuslaitos Laboren johtaja Mika Maliranta, pääomasijoitusyhtiö Maki Venturesin osakas Pauliina Martikainen-Rehnu, energiayhtiö Fortumin johtaja Simon-Erik Ollus ja oikeustieteen kandidaatti Jan Vapaavuori.

Pääministeri Orpo asetti syksyllä 2024 Kasvuriihi-hankkeen ideoimaan kestävää talouskasvua edistäviä toimia.

Juttuun lisätty kello 15.36 Murron kommentit Demokraatille.