Muskin tekoäly riisui tyttöjen kuvia – EU etsii säätelykeinoja

Miljardööri Elon Muskin omistaman X-alustan tarjoama Grok-tekoäly on saanut monen maan viranomaiset varpailleen. Syynä on Grokin kuvien ja videon generoinnin Imagine-ominaisuus, jolla on tehtailtu naisista ja tytöistä riisuntakuvia sosiaaliseen mediaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Britanniassa hallitus on väläyttänyt jopa mahdollisuutta, että pääsy X-alustalle estettäisiin kokonaan, kertoo BBC. Maan viestintävirasto Ofcom kertoi maanantaina käynnistäneensä asiasta tutkinnan.

Ranskassa sanomalehti Le Monden mukaan Pariisin syyttäjäntoimisto tutkii asiaa. Indonesia esti kokonaan Grokin käytön.

Myös Suomessa viranomaiset seuraavat tilannetta, vaikka liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei olekaan ryhtynyt omiin toimiin X:ää vastaan.

- Tämä on ilman muuta huolestuttava ilmiö, että tekoälypalvelua käytetään tällaisiin tarkoituksiin, kertoo STT:lle liikenne- ja viestintävirasto Traficomin yksikönpäällikkö Jarmo Riikonen.

Suomessa odotetaan, mihin toimiin EU-tasolla päädytään.

- Meidän näkövinkkelistä EU-komissiolla on toimivalta X:n suhteen. Komissio onkin käynnistänyt toimenpiteitä, Riikonen sanoo.

Euroopan komissio on määrännyt X:ää säilyttämään kaikki Grokia koskevat sisäiset asiakirjansa, kertoi uutistoimisto Reuters viime viikolla.

PALVELUN riisuntakuvien kohteeksi on valikoitunut tiettävästi myös alaikäisiä ihmisiä, joista tuotettu sisältö saattaa täyttää lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäyttösisällön (CSAM) määritelmän.

Britanniassa toimiva kansalaisjärjestö IWF kertoi Guardianin mukaan, että pimeässä verkossa anonyymisti keskustelevat rikolliset ovat kehuneet onnistuneensa luomaan Grokilla siveettömiä kuvia 11-13-vuotiaista tytöistä.

Kohun jälkeen X on rajoittanut toiminnon käyttöä, mutta ei ole estänyt sitä kokonaan, ja se on edelleen maksavien asiakkaiden saatavilla.

Liikenne- ja viestintäministeriöstä (LVM) kerrotaan STT:lle, että Suomella ei ole omaa toimivaltaa valvoa X:ää. Valvonta perustuu EU:ssa alkuperämaahan, joka EU:ssa useimpien yhdysvaltalaisen teknologiayhtiöiden kannalta on Irlanti.

- Näemme digipalveluasetuksen tehokkaan valvonnan ensisijaisena keinona puuttua erittäin suurten verkkoalustojen laittomaan toimintaan, sanoo LVM:n erityisasiantuntija Roosa Patrakka.

Euroopan komissio valvoo koko EU:n tasolla digijättejä eli erittäin suuria verkkoalustoja. Täydentävä kansallinen valvonta kuuluu Irlannille.

Voisiko X:n tai sen tekoälyominaisuuksien käytön estäminen koko EU-alueella tulla harkintaan, jos yhtiö ei suostu muuttamaan käytäntöjään?

- Koko X:n blokkaaminen on teoriassa mahdollista, mutta se on viimesijainen keino. Sitä ennen on pitänyt koettaa käyttää kaikki muut keinot, jotka viranomaisten ja komission toimivaltaan kuuluvat, Traficomin Riikonen sanoo.

JOS KOMISSIO toteaa, että X on rikkonut digipalveluasetusta, se voi määrätä somealustaa muuttamaan toimintaansa. Keppinään sillä on alkuun sakot ja uhkasakot.

Joulukuussa EU sakotti X:ää digipalveluasetuksen rikkomisesta muun muassa läpinäkyvyyden puutteiden vuoksi. Päätöksen vuoksi suomalaiskomissaari Henna Virkkunen joutui X:ssä Elon Muskin henkilökohtaisen kritiikin kohteeksi.

- Rakastat sensuuria enemmän kuin elämää itseään, myönnä pois, Musk kirjoitti vastauksena Virkkuselle.

Teksti: STT / Lassi Lapintie