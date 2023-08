Mykkänen: Hallitus harkitsee toimia rakennusalan tilanteen helpottamiseksi

Orpon hallituksessa asuntoasioistakin vastaava ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.) kertoo Demokraatille, että hallitus harkitsee suhdannetoimia rakennusalan tilanteen helpottamiseksi. Johannes Ijäs Demokraatti

Mykkänen sanoo uskovansa, että asiasta saadaan päätökset budjettiriihestä.

– Tällä hetkellä on vielä harkinnassa se, mitkä ovat riittävän nopeavaikutteisia ja oikeansuhtaisia toimia.

Mykkänen toteaa, että tilanne talonrakentamisessa näyttää syksyn ja talven osalta hyvin vaikealta.

– Tällä hetkellä valopilkku on se, että kuitenkin kaikki ennusteet lähtevät siitä, että lamavaihe rakennusalalla olisi suhteellisen lyhytaikainen eli vuoden päästä oltaisiin jo pää veden pinnan yläpuolella. Jos näin on, silloin myös toimenpiteiden täytyy olla poikkeuksellisen nopeavaikutteisia.

Mykkänen avaa, että hallituksen suunnittelemat toimenpiteet voivat tarkoittaa infrahankkeiden jaksottamisia, korjausrakentamista ja muiden kannusteiden luomista siihen, että nimenomaan tänä talvena rakennettaisiin enemmän, olipa kyse korjaamisesta tai infrasta.

– Tässä kehikossa se on, Mykkänen sanoo muttei vielä lyö lukkoon, mitkä keinot lopulta valitaan.

TÄNÄÄN SDP:n eduskuntaryhmä vaati kesäkokouksessaan hallitukselta, että asuntorakentamisen romahdus on estettävä. Se vaati alalle täsmätoimia. Sen mukaan esimerkiksi julkisen ARA-tuotannon tuki voisi toimia piristysruiskeena. Myös korjaustoimia vaadittiin.

– Jos katsoo, kuinka pitkään uusien asuntorakentamisen aloitusten kanssa on ollut hiljaista, näyttää siltä, että rakennusalalla toimiville palkansaajille, työntekijöille, itsensä työllistäjille ja yrittäjille on tulossa todella kylmä talvi, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman varoitti jo eilen.

SDP:stä on myös kritisoitu hallitusta suunnitelmista ajaa alas valtion tukemaa asuntotuotantoa.

Mykkänen ei halua ottaa esimerkiksi ARA-tuotannon elvyttämiseen kantaa.

– Nyt etsitään keinoja, joilla voitaisiin kannusta rakennusalan toimeliaisuutta tänä talvena. Tietysti ne pyritään tekemään mahdollisimman kustannustehokkaasti. Liikkumavara ei ole erityisen suuri.

Mykkänen ei spekuloi summaa, jonka hallitus on valmis satsaamaan.

– Kyse ei ole myöskään pelkästään rahoista vaan myöskin muunlaisista, luvitukseen liittyvistä toimista ja tämäntyyppisistä asioista, Mykkänen lisää.

KYSYTTÄESSÄ oliko hallitusohjelma liian ankara rakennusalalle Mykkänen vastaa ohjelman pyrkivän asunnottomuuden poistamiseen ja siihen, että ”olisi terveesti asuntomarkkinoilla entistä enemmän sopivia asuntoja ihmisten tarpeisiin”.

– Meidän keinovalikoimassa joka tapauksessa tällä vaalikaudella tulee olemaan se, että tuetun asumisen järjestelmästä tehdään kustannustehokkaampi. Se ei ole suhdannekysymys. Ei sinänsä ole hallitusohjelmaa tarve mitenkään muuttaa. On vähän eri asia, jos rakennusalalla tyypillisesti on kovat nousut ja jyrkät alamäet, mutta siinä yhteiskunnan intressi on tietysti pyrkiä ajoittamaan tekemistä niihin hetkiin, kun ei muuta tekemistä ole.

Viime aikoina myös vuokrankorotukset ovat puhuttaneet. Hallitus on myös karsimassa asumistukea, mikä tietänee monille vaikeita aikoja.

Mykkänen sanoo, ettei asumistuki ole niin relevantti kysymys puhuttaessa rakennusalan suhdanteesta.

– Enemmän kyse on nyt siitä, voidaanko jollakin hallinnolllisilla, lupaan liittyvillä tai joillakin pienillä tukielementtien jäsennyksillä jaksottaa tämän talven suhdanteen tilannetta.