Myös sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen liputtaa asumistuen korottamista

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) väläytti eilen asumistuen nostoa keinona kompensoida kansalaisille energiahintojen nousua. Toimista on määrä päättää ensi viikolla hallituksen budjettiriihessä. Johannes Ijäs Demokraatti

Asumisasioista hallituksessa vastaava ministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on kommentoinut myönteisesti Lintilän esiintuloa.

– Tässä tilanteessa on tärkeää, että teemme sellaisia toimia, joilla autetaan eniten apua tarvitsevia. Asumistuen korottaminen on yksi mahdollinen keino, tämä on Lintilältä kiinnostava ehdotus, Ohisalo sanoi eilen Demokraatille.

– Yleisen asumistuen taso on jäänyt selvästi jälkeen todellisista asumismenoista, mikä osaltaan lisää pitkäaikaista toimeentulotuen tarvetta. Asumistuen korottaminen olisi tarpeellinen toimi erityisesti nyt kun elinkustannukset nousevat, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) puolestaan toteaa tänään Demokraatille sähköpostitse lähettämässään vastauksessa.

Vaikka hän kertookin kannattavansa asumistuen nostamista, hän muistuttaa, että tuki ei kohdistu täysin osuvasti nimenomaan sähkön hinnan nousun kompensoimiseen.

– Sähkön hinnan nousuun vastaaminen edellyttää myös muita toimia, sillä hintojen nousu voi osua kovasti moniin sellaisiin työssäkäyviin, eläkeläisiin sekä omakotitalo- tai rivitaloasujiin, joilla ei ole välttämättä oikeutta asumistukeen.

Sarkkinen toteaa, että vain alle 5 000 omakotitalossa asuvaa ruokakuntaa saa yleistä asumistukea. Yleisen asumistuen saajista noin 95 % asuu vuokralla, eikä esimerkiksi käyttösähköä tueta asumistuella.

– Asumisen tukien kohdentumiseen ja peruslogiikkaan ei välttämättä pystytä tekemään kovin nopeita muutoksia, jolloin kyseeseen tulisi lähinnä yleinen tasokorotus tai hyväksyttävien enimmäismenojen tarkastelu joten valitettavasti moni nyt sähkön hinnan nousun kanssa ongelmissa oleva ei toimesta välttämättä hyötyisi.

Vasemmistoliitto on esittänyt erilaisten energian hinnasta johtuvien tukitoimien rahoittamiseksi windfall-veroa, jolla puututtaisiin sähköyhtiöiden ylisuuriin voittoihin.

– On tärkeää, että kun esitetään toimia, myös niiden rahoitusta pohditaan, Sarkkinen sanoo.

Oppositiopuolue kokoomus ei kannata asumistuen korottamista