Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

17.10.2025 06:30 ・ Päivitetty: 17.10.2025 06:30

Myymälävarkauksia ja seksuaalirikoksia ilmoitettiin aiempaa enemmän – henkirikosten määrä väheni hieman

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Ilmoitettujen myymälävarkauksien määrä kasvoi tämän vuoden tammi-syyskuussa voimakkaasti edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kertoo Tilastokeskus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tämän vuoden tammi-syyskuussa tietoon tuli yhteensä 54  000 myymälävarkautta, mikä on yli 16 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Myös ilmoitukset seksuaalirikoksista ovat lisääntyneet. Seksuaalirikoksia ilmoitettiin tammi-syyskuussa 7  800 kappaletta eli vajaat 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tehtyjen ilmoitusten määrä kasvoi hieman. Seksuaalisesta kajoamisesta lapseen, lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, korvauksen tarjoamisesta nuoreen kohdistuvasta seksuaalisesta teosta ja lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin tehtiin yhteensä 1  500 ilmoitusta. Niistä runsaassa 700:ssa tekopaikka oli internet.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen ennakkotietoihin poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen tietoon tulleista rikoksista.

ENNAKKOTIETOJEN mukaan henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia tuli ajanjaksolla ilmi 34  200 kappaletta, mikä on vajaat neljä prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tietoon tulleiden henkirikosten määrä väheni, mutta henkirikosten yritysten määrä kasvoi. Tammi-syyskuun aikana henkirikoksia tuli viranomaisten tietoon yhteensä 61, kun vastaava luku oli viime vuonna 54. Henkirikosten yrityksiä taas ilmoitettiin yhteensä reilut 300, mikä on noin 30 tapausta enemmän kuin viime vuonna.

Myös pahoinpitelyrikoksia tuli viranomaisten tietoon edellisvuotta enemmän. Kasvua oli noin neljä prosenttia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
15.10.2025
Vasemmiston vaikea valinta: luottaako velkajarruun vai talouden taikavoimiin?
Lue lisää

Ville Skinnari

Kolumnit
15.10.2025
Ville Skinnari: EU:n velkajarru tarvitsee tuekseen myös kaasukahvan
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
16.10.2025
Teatteriarvio: Kasvu-urassa vai kusessa – Kom-teatterin talousfoorumi on hilpeästi kaoottinen
Lue lisää

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
16.10.2025
Työelämän hyväksikäyttö on kansallinen häpeä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU