Myymälävarkauksia ja seksuaalirikoksia ilmoitettiin aiempaa enemmän – henkirikosten määrä väheni hieman

Ilmoitettujen myymälävarkauksien määrä kasvoi tämän vuoden tammi-syyskuussa voimakkaasti edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kertoo Tilastokeskus.

Tämän vuoden tammi-syyskuussa tietoon tuli yhteensä 54 000 myymälävarkautta, mikä on yli 16 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Myös ilmoitukset seksuaalirikoksista ovat lisääntyneet. Seksuaalirikoksia ilmoitettiin tammi-syyskuussa 7 800 kappaletta eli vajaat 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tehtyjen ilmoitusten määrä kasvoi hieman. Seksuaalisesta kajoamisesta lapseen, lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, korvauksen tarjoamisesta nuoreen kohdistuvasta seksuaalisesta teosta ja lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin tehtiin yhteensä 1 500 ilmoitusta. Niistä runsaassa 700:ssa tekopaikka oli internet.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen ennakkotietoihin poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen tietoon tulleista rikoksista.

ENNAKKOTIETOJEN mukaan henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia tuli ajanjaksolla ilmi 34 200 kappaletta, mikä on vajaat neljä prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tietoon tulleiden henkirikosten määrä väheni, mutta henkirikosten yritysten määrä kasvoi. Tammi-syyskuun aikana henkirikoksia tuli viranomaisten tietoon yhteensä 61, kun vastaava luku oli viime vuonna 54. Henkirikosten yrityksiä taas ilmoitettiin yhteensä reilut 300, mikä on noin 30 tapausta enemmän kuin viime vuonna.

Myös pahoinpitelyrikoksia tuli viranomaisten tietoon edellisvuotta enemmän. Kasvua oli noin neljä prosenttia.