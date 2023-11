Nähdäänkö keskustassa puheenjohtajavaali? – Antti Kurvinen: ”Se on ensi kesän asia”

Keskustan kansanedustaja Antti Kaikkonen on kertonut, ettei sulje pois keskustan puheenjohtajan tehtävän tavoittelemista. Johannes Ijäs Demokraatti

Kaikkonen puhui asiasta hiljattain Hanna Kososen ja Dimitri Qvintuksen Poditiikaa-podcastin jaksossa. Kosonen on keskustan kansanedustaja ja Qvintus toimi aiemmin pitkään SDP:n avustajakaartissa.

- Never say never, Kaikkonen totesi englanniksi viitaten ”älä koskaan sano ei koskaan”-sanontaan.

- En minä nyt sitä poissulje, jos kannatusta siihen on, etteikö sitä voisi joskus miettiä, jos se paikka vapautuu.

Hän totesi, että elämäntilanteen pitää olla kohdallaan. Lisäksi kannatusta pitää olla enemmän kuin pyrkyä.

- Aika näyttää, toteaa Kaikkonen.

Hän kuitenkin sanoo, ettei tällä rintamalla ole meneillään mitään aktiivista.

Keskustan sääntömääräinen puoluekokous on ensi kesänä Jyväskylässä.

Helsingin Sanomille Kaikkonen tarkensi, ettei hänellä ole kampanjaa päällä.

– En ole pyrkimässä, mutta en myöskään sano, ettei koskaan. Jos paikka joskus aukeaa, niin katsotaan sitten. En myöskään ole ajatellut lähteä haastamaan istuvaa puheenjohtajaa, hän sanoi lehdelle.

DEMOKRAATTI kysyi tänään myös eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen ajatuksia keskustan puheenjohtajan haastamisesta ensi kesänä.

Mikä on tilanteesi, miten mietit tätä asiaa?

– Minä en mieti tällä hetkellä asiaa. Se on ensi kesän asia. Minä keskityn tukemaan nykyistä puoluejohtoa ryhmyrinä (ryhmäpuheenjohtajana).

Mutta ensi kesänä mietit? ”Se on ensi kesän asia?”

– Se ei ole ainakaan tämän hetken asia millään lailla, Kurvinen sanoo eikä näin ollen käytännössä ainakaan kiellä mahdollisuutta haastaa puheenjohtajaa.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko totesi tänään eduskunnassa olevansa hyvin sitoutunut hoitamaan puheenjohtajan tehtävää.

– Kauteni on katkolla Jyväskylän puoluekokouksessa. Aiheeseen liittyvät pohdinnat kerron hyvissä ajoin keväällä, Saarikko sanoo.