Nahkuri: Nykyisen pääradan kehittäminen palvelee koko Hämettä

SDP:n Hämeen piirin puheenjohtaja Miia Nahkuri muistutti nykyisen pääradan kehittämisen olevan koko Hämeen, sekä Kanta-Hämeen, että Päijät-Hämeen etu. Nahkuri käytti avauspuheenvuoron piirin syyskokouksessa Sysmässä lauantaina.

– Hallitusohjelmassa on myös monia Hämeen kannalta tärkeitä asioita, joiden edistäminen ja tukeminen on erityisen tärkeää. Liikenneinfrahankkeista suurin ja merkittävin koko Hämeelle ja Suomelle on pääradan kunnostaminen sekä pääradalle lisäraiteiden rakentaminen, Miia Nahkuri toteaa.

Antti Rinteen (sd.) hallitus on perustamassa hankeyhtiöitä nopeiden junayhteyksien kehittämiseksi. Myös kunnat voivat olla mukana yhtiöissä.

Erillistä raidetta ei tarvita – nykyisen kehittäminen nopeampaa

Pääradan suunnan osalta osakassopimusneuvotteluissa pohditaan muun muassa, olisiko uusi yhteys suora, nopea ratalinja lentoasemalta Tampereelle vai enemmän päärataan perustuva ratkaisu. Nykyisen radan kehittäminen on paitsi nopeampi, myös koko ratalinjan kaupunkeja hyödyttävä ratkaisu.

– Raideliikenne on perusteltua myös ympäristönäkökulmasta. Hämeen kannalta on tärkeää, ettei rakenneta erillistä raidetta, joka ei palvelisi yhtä tehokkaasti pääradan varrella asuvia ja jonka rakentamisen toteutuminen kaavoituksineen kestäisi pitkälti ensi vuosikymmenelle, Nahkuri muistuttaa.

Nopeasti rakennettavissa oleva parannus on esimerkiksi Helsinki–Riihimäki välin toinen vaihe, jossa tehtäisiin lisäraiteita Keravan ja Jokelan välille. Tällöin koko ratalinja Keravalta Jokelaan olisi neliraiteinen ja kaukoliikenteelle tulisi enemmän tilaa ruuhkaiselle osuudelle.

Pääradan kehittäminen parantaa tilannetta myös Helsinki-Lahti rataosuudella. Toinen selvitettävä ratayhteys on Helsingin ja Turun välille.