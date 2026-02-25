Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

25.2.2026 14:34 ・ Päivitetty: 25.2.2026 14:34

Näiden sokerien valmistus voi pian loppua Suomesta

iStock

Kirkkonummella toimiva Porkkalan sokeritehdas aikoo supistaa toimintojaan huomattavasti. Alan monopoliyhtiö Suomen Sokeri kertoo aloittavansa tehtaalla muutosneuvottelut.

Demokraatti

Demokraatti

Yhtiö suunnittelee pala-, tomu- ja raesokerin tuotannon lopettamista Porkkalasta, ja sen jälkeen näiden kotimainen valmistus korvattaisiin kokonaan saksalaisen emoyhtiö Nordzuckerin tuontitavaralla.

Porkkalaan jäisi muun muassa nestesokerien kuten siirapin valmistusta sekä hallintopalveluita. 112:sta työntekijästä 40 on irtisanomisvaarassa, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Yhtiö perustelee saneeraustarvetta markkinamuutoksilla ja Ukrainan sodan aiheuttamilla ongelmilla.

Suomessa on kaksi muutakin toimivaa sokeritehdasta, toinen Säkylässä ja toinen Kotkassa. Säkylässä tehdään taloussokeria sokerijuurikkaista ja Kotka on erikoistunut makeutus- ja ksylitolivalmisteisiin.

Suomen Sokeri pohtii myös siirtävänsä Säkylään joitain Porkkalan tehtaan toimintoja, kuten raakasokerin puhdistusta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
25.2.2026
Velkasovun uskotaan näkyvän tulevissa vaaleissa – ”Parantaa äänestäjän kuluttajansuojaa”
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
24.2.2026
Arvio: Kärsivällisyyttä, tarkkaavaisuutta ja pysähtymistä vaativaa ajattelua kuolemasta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU