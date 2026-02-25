Talous
25.2.2026 14:34 ・ Päivitetty: 25.2.2026 14:34
Näiden sokerien valmistus voi pian loppua Suomesta
Kirkkonummella toimiva Porkkalan sokeritehdas aikoo supistaa toimintojaan huomattavasti. Alan monopoliyhtiö Suomen Sokeri kertoo aloittavansa tehtaalla muutosneuvottelut.
Yhtiö suunnittelee pala-, tomu- ja raesokerin tuotannon lopettamista Porkkalasta, ja sen jälkeen näiden kotimainen valmistus korvattaisiin kokonaan saksalaisen emoyhtiö Nordzuckerin tuontitavaralla.
Porkkalaan jäisi muun muassa nestesokerien kuten siirapin valmistusta sekä hallintopalveluita. 112:sta työntekijästä 40 on irtisanomisvaarassa, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Yhtiö perustelee saneeraustarvetta markkinamuutoksilla ja Ukrainan sodan aiheuttamilla ongelmilla.
Suomessa on kaksi muutakin toimivaa sokeritehdasta, toinen Säkylässä ja toinen Kotkassa. Säkylässä tehdään taloussokeria sokerijuurikkaista ja Kotka on erikoistunut makeutus- ja ksylitolivalmisteisiin.
Suomen Sokeri pohtii myös siirtävänsä Säkylään joitain Porkkalan tehtaan toimintoja, kuten raakasokerin puhdistusta.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.