Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

15.2.2026 17:45 ・ Päivitetty: 15.2.2026 17:45

Näillä lupauksilla Unkarin oppositiojohtaja yrittää voittaa Orbanin

LEHTIKUVA / AFP
Peter Magyar esitteli vaalilinjauksiaan sunnuntaina Budapestissa.

Unkarilainen oppositiojohtaja Peter Magyar kertoi sunnuntaina kannattajilleen, millä eväillä hän pyrkii voittamaan pääministeri Viktor Orbanin maan tämän kevään vaaleissa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Linjapuheessaan hän lupasi lopettaa Orbanin valtakauden ja sanoi vievänsä maan takaisin Euroopan unionin ytimeen. Puheen yksityiskohdista kertoi uutistoimisto Bloomberg.

Unkari on ollut EU:n jäsen keväästä 2004, mutta pääministerikaudellaan Orban on vienyt maata autoritaarisempaan suuntaan ja lähentynyt Venäjää. Hänen Fidesz-puolueensa vaalimainonnassa varoitellaan usein Brysselin EU-eliitin vallanhalusta ja turmeltuneisuudesta.

Parikymmentä vuotta Orbania nuorempi Magyar (s. 1981) on entinen hallituksen sisäpiiriläinen, europarlamentaarikko ja haluaa pitää Unkarin EU:n päätöksentekopaikoilla.

Magyarin keskustaoikeistolainen Tisza-puolue on menestynyt kannatusmittauksissa hyvin.

Tiszasta povataan todellista haastajaa maata viimeiset 16 vuotta johtaneen Orbanin nationalistiselle Fidesz-puolueelle huhtikuun parlamenttivaaleissa.

PUHEESSAAN Magyar kannusti ihmisiä uurnille ja muun muassa vakuutti, että Unkariin ei tule asevelvollisuutta, jos Tisza nousee valtaan.

Naapurimaa Ukrainan sodan aiheuttama turvallisuusuhka on ollut myös yksi pääministeri Orbanin vaaliteemoista.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikko Majander

Kohti Ruotsin vaaleja
14.2.2026
Hiipunut keskusta voi olla pääministerintekijä Ruotsissa ja Suomessa
Lue lisää

Eeli Vilhunen

Teatteri ja Tanssi
13.2.2026
Arvio: Shakespeare-tulkinta on myrskyisä teatterileikki
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU