Näillä lupauksilla Unkarin oppositiojohtaja yrittää voittaa Orbanin

Unkarilainen oppositiojohtaja Peter Magyar kertoi sunnuntaina kannattajilleen, millä eväillä hän pyrkii voittamaan pääministeri Viktor Orbanin maan tämän kevään vaaleissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Linjapuheessaan hän lupasi lopettaa Orbanin valtakauden ja sanoi vievänsä maan takaisin Euroopan unionin ytimeen. Puheen yksityiskohdista kertoi uutistoimisto Bloomberg.

Unkari on ollut EU:n jäsen keväästä 2004, mutta pääministerikaudellaan Orban on vienyt maata autoritaarisempaan suuntaan ja lähentynyt Venäjää. Hänen Fidesz-puolueensa vaalimainonnassa varoitellaan usein Brysselin EU-eliitin vallanhalusta ja turmeltuneisuudesta.

Parikymmentä vuotta Orbania nuorempi Magyar (s. 1981) on entinen hallituksen sisäpiiriläinen, europarlamentaarikko ja haluaa pitää Unkarin EU:n päätöksentekopaikoilla.

Magyarin keskustaoikeistolainen Tisza-puolue on menestynyt kannatusmittauksissa hyvin.

Tiszasta povataan todellista haastajaa maata viimeiset 16 vuotta johtaneen Orbanin nationalistiselle Fidesz-puolueelle huhtikuun parlamenttivaaleissa.

PUHEESSAAN Magyar kannusti ihmisiä uurnille ja muun muassa vakuutti, että Unkariin ei tule asevelvollisuutta, jos Tisza nousee valtaan.

Naapurimaa Ukrainan sodan aiheuttama turvallisuusuhka on ollut myös yksi pääministeri Orbanin vaaliteemoista.