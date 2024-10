Näin Arto Satonen vastaa Tehyn Rytkösen rajuun kritiikkiin

Hallitus antoi tänään esityksensä niin kutsutusta vientivetoisesta työmarkkinamallista. Se on saanut välittömästi kipakkaa palautetta niin oppositiosta kuin työntekijäjärjestöistä. Johannes Ijäs Demokraatti

Esimerkiksi Akava on nähnyt esityksen vaarantavan julkisen alan kyvyn hankkia työvoimaa. OAJ:sta on ennustettu, että edessä on palkkavaalit.

Ylipäänsä mallin katsotaan puuttuvan työmarkkinajärjestöjen autonomiaan ja epällään ajavan matalapalkka-alat pysyvästi palkkakuoppaan.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kritisoi hiljattain Demokraatin haastattelussa vahvasti hallituksen toimia.

– Meillä on parhaillaan päällä globaali hoitajapula ja Suomessa alalla pyörii yt-ralli. Jos hallitus sen keskelle runnoisi vielä vientivetoisen mallin läpi, onhan tämä semmoinen kombinaatio, että kyllä tämä hallitus näköjään tosissaan haluaa tuhota meidän alamme, Rytkönen lausui.

Työministeri Arto Satonen (kok.) kuittaa kritiikkiä sanomalla olennaista olevan sen, miten julkisen sektorin sisäinen palkanmuodostus tapahtuu. Hän viittaa siihen, että paikallisesti voitaisiin huomioida työvoimapula-alat kuten Ruotsissa.

Esimerkiksi Tehyssä katsotaan, että hallitus haluaa nyt tuhota hoitoalan, mitä vastaat Rytköselle? Lisää aiheesta Tehyn Rytköseltä raju avautuminen: “Tämä hallitus näköjään tosissaan haluaa tuhota meidän alamme”

– Ei tietenkään. Kyllähän työvoimapula-alalla täytyy olla kilpailukykyinen työnantajapolitiikka, että sinne saadaan väkeä.

Mistä ne rahat sinne alalle sitten saadaan?

– Se vastaus on nimenomaan se, että julkisen sektorin sisällä pitää painottaa työvoima-aloja paikallisesti kuten Ruotsissakin on tehty.

Demokraatti tiedusteli Satoselta myös, olisiko edellinen kunta-alan ratkaisu ollut nyt esitetyllä lainsäädännöllä mahdollinen toteuttaa.

Satonen kiersi kysymyksen.

– Minä sanon niin, että katsotaan nyt eteenpäin eikä taaksepäin.