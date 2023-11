Näin eduskunnan pääsihteeri ja turvallisuusjohtaja kommentoivat harvinaista mielenosoitusta

Eduskunnan täysistunto keskeytyi varapuhemies Paula Risikon (kok.) toimesta iltapäivällä, kun yleisölehterillä oli mielenosoittajia, jotka vaativat tulitaukoa Lähi-itään. Käsittelyssä oli opintotukilain muuttaminen. Johannes Ijäs Demokraatti

Kun eduskunnan henkilökunta poisti mielenosoittaja, uusi ryhmä ponnahti ilmaisemaan mieltään. Mielenosoittajat tukivat Palestiinaa ja huusivat muun muassa ”tulitauko nyt”.

Poistettaessa mielenosoittajat eivät STT:n mukaan tehneet vastarintaa.

STT kertoo, että kansanedustajien keskuudesta kuultiin mielenosoittajille suunnattuja vastahuutoja, joissa mielenosoittajia kehotettiin menemään töihin ja opiskelemaan historiaa.

– Kansanedustajien pitäisi todellakin kestää kansanmurhaa vastustava mielenilmaus ilman että sorrutaan nuoria halventaviin huutoihin. Häpeällistä, kommentoi puolestaan vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo viestipalvelu X:ssä.

– Lähi-idässä tapahtuvat sotatoimet ovat tuomittavia ja rauhan eteen on kaikkien tehtävä töitä. Ymmärrän huolen mutta en voi käsittää mielenosoituksen tuomista eduskunnan istuntosaliin keskeyttäen tärkeä keskustelu opintotukilain muuttamisesta, keskustan kansanedustaja Tuomas Kettunen sanoi, niin ikään X:ssä.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz kommentoi istunnon jälkeen eduskunnan turvajärjestelyjä Iltalehdelle.

– Kun eduskunnan lehterille pystyy tulemaan useampi useamman hengen ryhmä, jolla on mukanaan banderollit ja kädet punaisiksi maalattuina, niin kyllähän silloin joutuu kysymään, onko lehterille pääsy riittävän valvottua, Zyskowicz sanoi.

DEMOKRAATTI tavoitti eduskunnan turvallisuusjohtaja Tiina Rannan kommentoimaan tapahtunutta.

Ranta oli kommenteissaan varsin lyhytsanainen eikä hän kommentoinut monia kysymyksiä.

– Meillä on valitettavan niukka linja tässä asiassa.

Eduskunnassa yleisö voi seurata täysistuntoja lehterillä, mutta protestit eivät ole sallittuja. Silloin tällöin mutta hyvin harvoin protesteja kuitenkin on, tänään varsin monen ihmisen voimin.

– Onneksi nämä ovat harvinaisia, Ranta sanoo.

Hänen mukaansa eduskunnassa selvitellään vielä asiaa.

Rannan mukaan mielenosoituksessa olleille henkilöille ei tule seuraamuksia.

EDUSKUNNAN pääsihteeri Maija-Leena Paavola oli täysistuntosalissa paikalla mielenosoituksen aikana. Hän toteaa, että hänelle tuli mieleen se, että hänen ymmärtääkseen muiden maiden parlamenteissa on ollut vastaavia mielenosoituksia.

– Varmasti ehkä suunniteltu mielenilmaus, Paavola toteaa.

– Siinä oli neljä eri porukkaa. Kun ensimmäinen saatiin ulos, toinen nousi pystyyn. Kun toinen porukka oli saatu ulos, kolmas nousi pystyyn. Neljä kaiken kaikkiaan. Päädyttiin sitten siihen, että pidetään pieni tauko istunnossa ja tyhjennetään lehterit. Kymmenen minuutin tauko ja siinä se oli ohi, Paavola kuvaa tilannetta.

Paavola toteaa, että eduskunnan salin lehterit eivät ole paikka, jossa osoitetaan mieltä, vaan asiaan on tavattu osoittaa yleensä ulkotila eduskuntatalon edessä.

– Eli ei tämä mitenkään hyvä asia ole, että lehterillä häiritään istuntoa.

Paavola ei katso, että eduskunnan turva olisi epäonnistunut. Hän toteaa, että aikaisemminkin lehtereillä on ollut mielenosoituksia, joihin on onnistuttu kuljettamaan esimerkiksi kankaita. Myös ihmisten paidoissa on saattanut olla tekstiä eli kekseliäisyyttä on käytetty.

Paavola ei näe tarvetta erityiselle jatkopohdinnalle asiassa, vaan asia voi jäädä tähän. Näin ollen nyt nähty mielenosoitus vertautuu aiempiin harvinaisiin tapauksiin.

Käsitteleekö puhemiesneuvosto tätä jollakin tavalla?

– En osaa sanoa, nouseeko keskusteluun. Saattaa olla huomenna. Vaikea sanoa. En minä näkisi, tämä meni ihan minusta hallitusti ohi tämä tilanne. En nostaisi tästä suurta numeroa.

Ylipäänsä Paavola toteaa, että eduskunta suhtautuu mielenosoituksiin myönteisesti ja ne kuuluvat demokratiaan, mutta eduskunnan yleisölehterille ne eivät kuulu.

Kansanedustajilta Paavola ei ole itse saanut erityistä palautetta mielenosoituksesta.