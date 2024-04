“Näin ei olisi pitänyt tapahtua” – Israelin asevoimat myönsi tehneensä vakavan virheen

Israelin iskussa kuolleiden avustustyöntekijöiden ruumiit on saatu pois taistelujen keskeltä Gazan kaistan rajalle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

AFP:n toimittaja seurasi paikalla, kun kuusi ruumista tuotiin iltapäivällä Gazan ja Egyptin väliselle rajanylityspaikalle Rafahissa.

Egyptissä vainajien kotimaiden diplomaatit vastaanottavat ruumiit kuljetettaviksi kotimaihinsa, joissa vainajat haudataan.

Yhdysvalloissa perustetun World Central Kitchen -avustusjärjestön mukaan sen kuolleista ulkomaalaisista työntekijöistä kolme oli brittejä, yksi oli puolalainen, yksi australialainen ja yhdellä oli sekä Yhdysvaltain että Kanadan passi. Lisäksi iskussa kuoli yksi palestiinalainen avustustyöntekijä.

World Central Kitchen (WCK) -avustusjärjestö on toinen kahdesta järjestöstä, joka on toimittanut apua meriteitse Gazaan. Järjestö ilmoitti iskun jälkeen keskeyttävänsä kaiken toimintansa alueella.

ISRAELIN asevoimat ilmoitti varhain keskiviikkona tehneensä vakavan virheen, kun se pommitti yhdysvaltalaisen hyväntekeväisyysjärjestön saattuetta.

Israelin asevoimien johtaja Herzi Halevi sanoi viestipalvelu X:ssä julkaistulla videolla, että Israelin asevoimat epäonnistui tunnistamisessa yöllä hyvin vaikeissa sotaolosuhteissa.

- Näin ei olisi pitänyt tapahtua, hän myönsi.

Järjestön mukaan sen ryhmä oli koordinoinut liikkeitään Israelin armeijan kanssa, mutta saattueeseen iskettiin siitä huolimatta sen lähtiessä Deir al-Balahin varastosta. Avustustyöntekijät olivat purkaneet varastolla Gazaan meriteitse Kyprokselta tuotua humanitaarista elintarvikeapua.

ISRAELIN toiminta iskun jälkimainingeissa ei ole vakuuttanut myöskään Puolaa.

Puolan pääministeri ja Eurooppa-neuvoston entinen puheenjohtaja Donald Tusk sanoi keskiviikkona, että Israelin ja Puolan välit ovat nyt iskun takia “koetuksella”. X-viestissään Tusk puhutteli suoraan Israelin pääministeriä Benjamin Netanjahua ja Israelin suurlähettilästä Varsovassa.

- Olette tänä päivänä asettaneet solidaarisuutemme koetukselle. Traaginen isku vapaaehtoistyöntekijöitä kohtaan ja teidän reaktionne ovat ymmärrettävästi kirvoittaneet suuttumusta, Tusk viestitti puolaksi.

IHMISOIKEUSJÄRJESTÖT ovat tuominneet iskun. Human Rights Watch -järjestön vanhempi kriisi- ja konfliktitutkija Richard Weir syytti Israelia siitä, että isku olisi ollut tahallinen.

- Israelin tuhoisa hyökkäys World Central Kitchenin avustustyöntekijöitä vastaan ​​Gazassa täyttää tarkan ilmaiskun tuntomerkit, mikä osoittaa, että Israelin armeija aikoi iskeä näihin ajoneuvoihin, Weir sanoi medialle keskiviikkona lähettämässään lausunnossa.

Hänen mukaansa isku osoittaa, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) pitäisi kiireellisesti tutkia Israelin toimet Gazassa.

Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) Haagissa on jo määrännyt, että Israelin on tehtävä kaikki voitavansa estääkseen kansanmurhaan johtavat toimet Gazassa. Lisäksi se on vaatinut kiireellisen humanitaarisen avun päästämisen Gazan kaistalle, jossa siviilit ovat nälänhädän partaalla.

HAMASIN käsissä olevien panttivankien omaiset ovat tänään iltapäivällä hyökänneet Israelin parlamenttiin knessetiin kesken sen istunnon.

Omaiset ovat jo kuukausia protestoineet eri tavoin sitä, ettei Netanjahun hallitus ole onnistunut saamaan takaisin Hamasin ja muiden äärijärjestöjen panttivankeja, jotka siepattiin Israelista Gazan kaistalle lokakuun verilöylyssä.

X-viestipalvelussa julkaistulla videolla näkyy, kuinka mielenosoittajat astuvat tuolien ylitse vieraille tarkoitetussa lasitetussa osassa. Tämän jälkeen he painavat keltaiseen maaliin kastetuin käsin kädenjälkiä parlamenttisalin yläpuolella olevaan lasiin ja huutavat samalla “nyt, nyt”.