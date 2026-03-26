Näin häiriköt piinaavat Suomessa Pride-tapahtumia

Moni Suomessa vuosittain järjestetyistä Pride-tapahtumista kohtaa yhä ilkivaltaa, uhkailuja ja häirintää. Asia selviää ihmisoikeusjärjestö Setan uudesta selvityksestä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Setalle ilmoitettiin viime vuonna yhteensä 67:n Pride-tapahtuman järjestämisestä eri puolilla maata. Määrä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Pride-tilaisuuksilla ajetaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.

Tapahtumanjärjestäjistä Setan kyselyyn vastasi 59. Järjestäjien mukaan noin 30:ssa nähtiin häirintää, ilkivaltaa ja uhkailuja. Saman verran oli tapahtumia, joissa ei raportoitu lainkaan vihatekoja.

Raportoidut teot olivat vihapuheen lisäksi muun muassa sateenkaarisymbolien ja mainosten tärvelemistä.

Seta kertoo seuranneensa Pride-tapahtumien häirintää neljän vuoden ajan.

- Pride-tapahtumiin näyttää kohdistuvan säännönmukaisesti vihatekoja noin puolessa tapahtumia. Kyse ei ole poikkeuksellisista, yksittäisistä vihan ilmauksista, vaan sateenkaari-ihmisiin kohdistuvasta vihamielisyydestä, jota esiintyy vielä runsaasti eri puolilla Suomea, sanoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo tiedotteessa.

PRIDE-tapahtumien ajankohta, koko ja kesto vaihtelevat. Useissa raportoiduissa häiriköinneissä kyse oli useammasta kuin yhdestä vihateosta saman tapahtuman aikana.

Erityisen näkyviä tapahtumia ovat esimerkiksi kulkueet ja puistojuhlat. Näihin kohdistetuista vihateoista kertoi 11 tapahtumanjärjestäjää.

Raportin mukaan yhdessä tapauksessa ajettiin jopa autolla kulkueen osallistujia kohti, kun nämä olivat ylittämässä suojatietä.

Kyselyssä kysyttiin tapahtumanjärjestäjiltä myös siitä, tunnistettiinko vihateot häirinnäksi tai rikoksiksi ja ilmoitettiinko niistä viranomaisille. Alle kymmenen tapahtumanjärjestäjää kertoi tehneensä ilmoituksen viranomaisille.

Useampi järjestäjä kertoi olevansa epävarma ilmoituksen tekemisestä, ja monissa tapauksissa ilmoitusta ei tehty lainkaan.

- Olemme saaneet neljän vuoden aikana tietoomme 34 Pride-tapahtumiin liittyvää rikosilmoitusta, mutta tietojemme mukaan vain yksi tapaus on edennyt oikeuteen ja siitä on annettu tuomio, Tarjamo kertoo.

RAPORTIN mukaan viime vuosina noin puolet Pride-tapahtumista on myös kohdannut poliittista vastustusta. Viime vuonna yleinen aihe oli esimerkiksi sateenkaariliputus kunnan lipputangossa.

Poliittinen vastustus ilmeni useimmin sosiaalisessa mediassa, mutta lähes kolmasosassa tapauksista sitä kuului myös kunnanvaltuustoissa, hallituksissa tai lautakunnissa. Jonkin verran vastustusta ilmeni myös paikallismedian sisällöissä.

Vastustus tuli ilmoittajien mukaan pääasiassa puoluekentän oikealta laidalta.

Valtaosan Pride-tapahtumista järjestävät sateenkaariyhdistysten vapaaehtoiset, mutta tapahtumia järjestävät myös kunnat, yksittäiset aktiivit, kulttuuripalvelut tai yritykset.

Vihateoista huolimatta moni Pride-järjestäjä ilmoitti Setalle, että tapahtumat sujuivat hyvin ja onnistuneesti.