24.11.2025 13:10 ・ Päivitetty: 24.11.2025 13:10
Näin Halla-aho kommentoi Ukrainan tilannetta
Eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon (ps.) mukaan Euroopan maiden on otettava enemmän vastuuta Ukrainan auttamisesta.
- Sanomme usein, että ukrainalaiset taistelevat meidän kaikkien puolesta. Jos todella ajattelemme niin, meidän on toimittava sen mukaisesti ja asetettava Ukrainan auttaminen etusijalle, Halla-aho sanoi Krimin foorumin parlamentaarisessa huippukokouksessa Tukholmassa maanantaina.
Halla-ahon mukaan eurooppalaiset maat ostavat yhä öljyä ja lannoitteita Venäjältä, eivätkä monet maat tee omaa kohtuullista osuuttaan Ukrainan tukemiseksi puolustustarvikkeilla.
- Jos haluamme, että venäläiset – ja yhdysvaltalaiset – ottavat meidät vakavasti, meidän on otettava enemmän vastuuta ja tehtävä itsestämme merkityksellisiä.
Puhemies arvioi, että jos Venäjää ei pysäytetä Ukrainassa, siitä tulee vaarallisempi kaikille ja vaarallinen esimerkki muille roistovaltioille.
- Siksi suuret puheet eivät riitä, vaan tarvitaan suurempia panostuksia erityisesti suurilta ja varakkailta mailta.
