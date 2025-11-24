Näin Halla-aho kommentoi Ukrainan tilannetta

Eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon (ps.) mukaan Euroopan maiden on otettava enemmän vastuuta Ukrainan auttamisesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Sanomme usein, että ukrainalaiset taistelevat meidän kaikkien puolesta. Jos todella ajattelemme niin, meidän on toimittava sen mukaisesti ja asetettava Ukrainan auttaminen etusijalle, Halla-aho sanoi Krimin foorumin parlamentaarisessa huippukokouksessa Tukholmassa maanantaina.

Halla-ahon mukaan eurooppalaiset maat ostavat yhä öljyä ja lannoitteita Venäjältä, eivätkä monet maat tee omaa kohtuullista osuuttaan Ukrainan tukemiseksi puolustustarvikkeilla.

- Jos haluamme, että venäläiset – ja yhdysvaltalaiset – ottavat meidät vakavasti, meidän on otettava enemmän vastuuta ja tehtävä itsestämme merkityksellisiä.

Puhemies arvioi, että jos Venäjää ei pysäytetä Ukrainassa, siitä tulee vaarallisempi kaikille ja vaarallinen esimerkki muille roistovaltioille.

- Siksi suuret puheet eivät riitä, vaan tarvitaan suurempia panostuksia erityisesti suurilta ja varakkailta mailta.