Näin Jani Mäkelä kommentoi kohua Tomi Immosen käytöksestä eduskunnan pikkujouluissa

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoo STT:lle, ettei ole vielä keskustellut kansanedustaja Tomi Immosen (ps.) kanssa tämän käytöksestä eduskunnan pikkujouluissa.

- Otamme nämä ikävät tiedot vakavasti ja käymme asian läpi sisäisesti huolella, kommentoi Mäkelä tapausta.

Yle uutisoi keskiviikkona, että Immonen oli pikkujouluissa tarttunut vihreiden puheenjohtajaa Sofia Virtaa vyötäröltä ja pitänyt tätä lähellään karaokelaulun aikana. Myös STT:n toimittaja näki karaoketilanteen, jossa Virta vaikutti kiusaantuneelta. Virta vahvisti Ylelle kiusallisen tilanteen, mutta ei kommentoinut asiaa laajemmin.

Mäkelä sanoo, ettei ole vielä keskustellut Immosen kanssa kyseisestä uutisesta.

- En nyt tässä kiirehdi, kun ollaan istuntotauolla ja Immonenkin on ilmeisesti uutistietojen mukaan ainakin päässyt Thaimaahan asti. Eiköhän tämän asian selvittely sen malta, Mäkelä sanoo.

IMMONEN on ollut otsikoissa sen jälkeen, kun poliisi poisti hänet lauantaina Thaimaan-lennolta. Immonen myönsi myöhemmin lopulta, että oli tuolloin juonut liikaa alkoholia ja että lentokoneen henkilökunta ”tajusi asian” häntä itseään paremmin.

Mäkelä ei kommentoi sitä, millaisia keskusteluja tästä tapauksesta on käyty Immosen kanssa.

- En nyt lähde sen suuremmin avaamaan, mitä on kenenkin kanssa keskusteltu. Kaikennäköisiä keskusteluja on päivien mittaan käyty. Mielestäni on aika siirtyä joihinkin muihin asioihin, Mäkelä sanoo.

Onko Immonen käyttäytynyt aina tätä ennen moitteettomasti?

- En pysty ottamaan kantaa, että onko tällaisia tapauksia ollut. Ei ainakaan ole tietoinen mistään sellaisesta.

Immonen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Keski-Suomesta.